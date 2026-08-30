Ona Carpi: a Campogalliano la proprietà privata ha bonificato le coperture in amianto

Amianto a Campogalliano, si aggiorna la situazione relativa ad alcune coperture nell’area compresa tra via Zucchini e via Rubiera. La vicenda era stata oggetto di una richiesta di accesso agli atti e di informazioni ambientali presentata dall’Osservatorio Nazionale Amianto – Comitato di Carpi.

Nel frattempo, secondo quanto comunicato da Mirco Zanoli di Ona Carpi, la proprietà privata della struttura interessata ha proceduto con un intervento di bonifica.

L’aggiornamento si inserisce nel percorso amministrativo avviato dal Comune di Campogalliano a seguito della segnalazione.





Il 23 marzo 2026, l’Osservatorio Nazionale Amianto – Comitato di Carpi aveva presentato al Comune di Campogalliano una richiesta di accesso agli atti e di informazioni ambientali relativa ad alcuni edifici situati nei pressi dell’incrocio tra via Zucchini e via Rubiera. La richiesta riguardava, in particolare, informazioni sulla possibile presenza di materiali contenenti amianto e sulla documentazione relativa alle condizioni delle coperture. L’iniziativa rientrava nell’attività di monitoraggio svolta dall’associazione sul territorio.





Nel riscontro trasmesso all’Ona, il Comune di Campogalliano ha precisato che l’Amministrazione era a conoscenza della presenza, nell’area indicata, di edifici per i quali in passato erano state effettuate valutazioni relative alla presenza di materiali contenenti amianto. Il Comune ha inoltre comunicato che, al momento della risposta, non risultavano agli atti dell’Ufficio valutazioni aggiornate recenti sullo stato di conservazione delle coperture oggetto della segnalazione.

Per acquisire informazioni più recenti, l’Ufficio competente aveva quindi avviato le procedure per richiedere alla proprietà degli immobili interessati la documentazione prevista.





Tra gli elementi richiesti dal Comune figuravano la nomina del responsabile per il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto e una valutazione aggiornata dello stato di conservazione delle coperture, redatta da un tecnico qualificato secondo i criteri previsti dalla normativa regionale. Si trattava di acquisire un quadro conoscitivo aggiornato sulla situazione degli immobili. Il Comune aveva inoltre precisato che, sulla base della documentazione acquisita e qualora fossero emersi elementi che lo avessero richiesto, sarebbero stati valutati gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza.





'Il nuovo aggiornamento riguarda l’intervento effettuato nel frattempo. Secondo quanto riferito da Ona Carpi, la proprietà privata della struttura interessata ha proceduto con la bonifica. Questo elemento rappresenta l’aggiornamento più recente della vicenda e si inserisce nel percorso seguito a partire dalla richiesta presentata dall’Ona al Comune. Non vengono formulate valutazioni ulteriori sulle condizioni precedenti delle coperture né sulle modalità tecniche dell’intervento. L’Osservatorio Nazionale Amianto – Comitato di Carpi continua a seguire le situazioni relative alla presenza di materiali contenenti amianto sul territorio.

L’obiettivo dell’attività è favorire la conoscenza delle situazioni segnalate e la corretta gestione delle informazioni ambientali' - si legge in una nota.