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Trovato senza vita il 21enne scomparso da Ravarino

Trovato senza vita il 21enne scomparso da Ravarino

E' stato ritrovato senza vita in via Cesare Battisti a Ravarino il 21enne Kyrylo Donov che si era allontanto in bici dalla propria casa

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E' stato ritrovato senza vita in via Cesare Battisti a Ravarino il 21enne Kyrylo Donov che si era allontanto in bici dalla propria casa a Rami la sera dell'8 agosto. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Gli approfondimenti sono in corso. Il giovane, di origini ucraine, era giunto un Italia con la madre nel 2008: dopo il diploma conseguito all'istituto Corni, si era iscritto a Ingegneria informatica.

A lanciare l'allarme era stata la madre del ragazzo non vedendolo rientrare. Dal giorno della sua scomparsa, erano dunque partite le ricerche, che hanno visto coinvolte forze dell'ordine, vigili del fuoco, i volontari della protezione civile di Ravarino e altre associazioni.

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