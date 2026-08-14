Oltre la cassa senza pagare e spinge la guardia: arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di rapina impropria.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 13.45, personale del Commissariato di Mirandola è intervenuto presso un'attività commerciale in via Statale, su chiamata al 112NUE da parte di personale dipendente del punto vendita.

Il 29enne aveva prelevato alcuni prodotti per la cura della persona dagli scaffali e aveva cercato di oltrepassare le barriere della cassa senza pagarne il corrispettivo.

Vistosi scoperto, per guadagnarsi la fuga, aveva spintonato l'addetto alla vigilanza per poi allontanarsi.

Gli agenti, sono riusciti a bloccare l'uomo nei pressi dell'uscita dall'esercizio commerciale prima che potesse far perdere le proprie tracce.

Questa mattina, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

