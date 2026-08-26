Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Allerta del Ministero per giocattolo contenente amianto

Allerta del Ministero per giocattolo contenente amianto

Contiene sabbia contaminata da tremolite forma di amianto, classificato come prodotto a rischio 'serio'

1 minuto di lettura

Il Ministero della Salute ha segnalato, nell’ambito del sistema europeo Safety gate, un giocattolo contenente al suo interno sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto, classificato come prodotto a rischio serio.

 

Lo Sportello Amianto nazionale ha comunicato che il Ministero della Salute ha segnalato, nell’ambito del sistema europeo Safety gate, un giocattolo contenente al suo interno sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto, classificato come prodotto a rischio serio.
Il prodotto potrebbe essere stato commercializzato anche in Italia e potrebbe trovarsi nella disponibilità di famiglie e strutture destinate all’infanzia, comprese scuole e servizi educativi.

 

Si tratta di un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, lungo circa 17 centimetri e riempito di sabbia.
I dati identificativi sono: marca Trendhaus | modello: 967176 | lotto: 2025 = CH33287 | codice a barre: 4032722967176.
Le analisi hanno rilevato la presenza di amianto tremolite nella sabbia contenuta nel giocattolo. In caso di rottura dell’involucro, il materiale di riempimento contaminato potrebbe fuoriuscire.

 

Chiunque riconosca il giocattolo è invitato a sospenderne immediatamente l’utilizzo; tenerlo lontano dalla disponibilità dei bambini; non aprirlo, tagliarlo, forarlo o svuotarlo; evitare manipolazioni non necessarie e verificare con il venditore la possibilità di riconsegnarlo. Per le modalità di gestione e smaltimento, contattare preventivamente l'ASL territorialmente competente. Il giocattolo non deve essere gettato autonomamente nei normali rifiuti domestici, nella plastica o conferito a un centro comunale di raccolta.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari

Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena

Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena

Modena, vergogna al Parco Ferrari: accampamento abusivo e bivacchi nel parcheggio

Modena, vergogna al Parco Ferrari: accampamento abusivo e bivacchi nel parcheggio

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Povertà, 80.000 euro l'anno del Comune ai progetti Charitas: la crisi di chi accoglie

Povertà, 80.000 euro l'anno del Comune ai progetti Charitas: la crisi di chi accoglie

Guida spericolata senza patente: denunciato dalla Polizia locale

Guida spericolata senza patente: denunciato dalla Polizia locale

Alla guida senza patente compie manovra azzardata: fermato e denunciato dalla PL

Alla guida senza patente compie manovra azzardata: fermato e denunciato dalla PL

Trafficante di droga scoperta a Mirandola: eseguito il mandato di arresto europeo

Trafficante di droga scoperta a Mirandola: eseguito il mandato di arresto europeo