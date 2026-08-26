Allerta del Ministero per giocattolo contenente amianto

Il Ministero della Salute ha segnalato, nell’ambito del sistema europeo Safety gate, un giocattolo contenente al suo interno sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto, classificato come prodotto a rischio serio.



Lo Sportello Amianto nazionale ha comunicato che il Ministero della Salute ha segnalato, nell’ambito del sistema europeo Safety gate, un giocattolo contenente al suo interno sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto, classificato come prodotto a rischio serio.Il prodotto potrebbe essere stato commercializzato anche in Italia e potrebbe trovarsi nella disponibilità di famiglie e strutture destinate all’infanzia, comprese scuole e servizi educativi.

Si tratta di un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, lungo circa 17 centimetri e riempito di sabbia.I dati identificativi sono: marca Trendhaus | modello: 967176 | lotto: 2025 = CH33287 | codice a barre: 4032722967176.Le analisi hanno rilevato la presenza di amianto tremolite nella sabbia contenuta nel giocattolo. In caso di rottura dell’involucro, il materiale di riempimento contaminato potrebbe fuoriuscire.

Chiunque riconosca il giocattolo è invitato a sospenderne immediatamente l’utilizzo; tenerlo lontano dalla disponibilità dei bambini; non aprirlo, tagliarlo, forarlo o svuotarlo; evitare manipolazioni non necessarie e verificare con il venditore la possibilità di riconsegnarlo. Per le modalità di gestione e smaltimento, contattare preventivamente l'ASL territorialmente competente. Il giocattolo non deve essere gettato autonomamente nei normali rifiuti domestici, nella plastica o conferito a un centro comunale di raccolta.