Trafficante di droga scoperta a Mirandola: eseguito il mandato di arresto europeo

In esecuzione di un mandato di arresto europeo, la Polizia di Stato, ha accompagnato una donna di 41 anni alla frontiera aerea di Bologna, affidandola all’autorità giudiziaria maltese.

Il 14 luglio scorso, gli agenti del Commissariato di P.S. di Mirandola la avevano arrestata. La donna, ricercata a livello europeo, si era di fatto incastrata da sola, presentatasi presso gli uffici per l’aggiornamento della Carta di soggiorno. Dai primi accertamenti era emerso che era ricercata in ambito internazionale, accusata del reato di produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti.

La stessa era stata arrestata dalle autorità maltesi nel 2014 alla frontiera aerea in arrivo dai Paesi Bassi in quanto trovata in possesso di cocaina, occultata in un bagaglio con doppio fondo.

Detenuta in custodia cautelare a Malta per due anni, era stata rilasciata con cauzione con il divieto di espatriare in attesa del processo.





Nella foto una Volante davanti al Commissariato di P.S. di Mirandola, dove la donna si era presentata