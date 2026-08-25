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Trafficante di droga scoperta a Mirandola: eseguito il mandato di arresto europeo

Trafficante di droga scoperta a Mirandola: eseguito il mandato di arresto europeo

La donna di 41 anni, ricercata, il 14 luglio si era presentata al commissariato di Mirandola per aggiornare ila Carta di Soggiorno

1 minuto di lettura

In esecuzione di un mandato di arresto europeo, la Polizia di Stato, ha accompagnato una donna di 41 anni alla frontiera aerea di Bologna, affidandola all’autorità giudiziaria maltese.

Il 14 luglio scorso, gli agenti del Commissariato di P.S. di Mirandola la avevano arrestata. La donna, ricercata a livello europeo, si era di fatto incastrata da sola, presentatasi presso gli uffici per l’aggiornamento della Carta di soggiorno. Dai primi accertamenti era emerso che era ricercata in ambito internazionale, accusata del reato di produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti.

La stessa era stata arrestata dalle autorità maltesi nel 2014 alla frontiera aerea in arrivo dai Paesi Bassi in quanto trovata in possesso di cocaina, occultata in un bagaglio con doppio fondo.

Detenuta in custodia cautelare a Malta per due anni, era stata rilasciata con cauzione con il divieto di espatriare in attesa del processo.


Nella foto una Volante davanti al Commissariato di P.S. di Mirandola, dove la donna si era presentata

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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