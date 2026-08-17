Mirandola, 900mila euro per le strade: botta e risposta Comune - Patto per il nord

Il territorio comunale si estende su una rete di oltre 200 chilometri di strade, a cui si aggiungono numerose aree destinate a parcheggio. Una rete che viene monitorata periodicamente dai tecnici comunali, con l'obiettivo di individuare i tratti in cui la manutenzione ordinaria non è più sufficiente e occorre invece un intervento strutturale sul manto stradale. Gli interventi individuati sulla base del livello di ammaloramento delle pavimentazioni, dei volumi di traffico e delle priorità emerse dalle verifiche tecniche riguarderanno via Serafina, con il prolungamento sul primo tratto di via Forna, via Statale Nord tra l'incrocio con via dell'Industria e la rotatoria con via per Concordia, via Francesco Montanari, il parcheggio di viale dell'Orto, viale Italia nel tratto tra via Goffredo Mameli e via Posta, il parcheggio della palestra Simoncelli, via dei Fabbri e la pista ciclabile esterna alla circonvallazione.
Tra le opere previste compare anche il ripristino di via Guidalina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Valli e il confine con la Lombardia.
Il progetto complessivo, spiega il Comune, non si limita al rifacimento dei piani viabili, ma pone attenzione anche alla sicurezza stradale, alla tutela dell'utenza debole e agli eventuali adeguamenti di segnaletica e barriere.
'La manutenzione delle strade è un'attività continua, che richiede programmazione, risorse e capacità di definire le priorità. Con questo investimento interveniamo su diversi punti del territorio comunale, dal centro alle frazioni, ma soprattutto poniamo le basi per una pianificazione pluriennale. Poter programmare già oggi gli interventi dei prossimi anni significa lavorare con una visione più ampia, maggiore continuità e una migliore capacità di risposta alle esigenze del territorio', dichiara l'assessore Luca Carafoli.