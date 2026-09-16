Biomedicale: la nuova era Bellco parla sempre più cinese

In questo scenario, il sito mirandolese è destinato a diventare il Centro di Eccellenza Operations per l’Europa, ospitando non solo la produzione ma anche alcune funzioni globali del gruppo. La strategia industriale punta a consolidare i mercati attuali e ad aprire nuove aree geografiche, con investimenti mirati per aumentare capacità produttiva, efficienza e competitività. Oggi lo stabilimento produce circa un milione di filtri all’anno, principalmente per le terapie acute, ma l’obiettivo è incrementare ulteriormente i volumi.
Tra le linee di sviluppo rientra anche la piattaforma Monitor, considerata un asset strategico per la crescita futura.
Il nuovo assetto industriale si fonda sull’integrazione tra la tradizione mirandolese e la spinta tecnologica internazionale. NorrDia, con sede a Lund, in Svezia, è stata fondata nel 2021 da manager con esperienza maturata in realtà come Gambro e Baxter, mentre il principale azionista Tianyi Medical – gruppo cinese quotato a Shenzhen – porta in dote competenze integrate nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici. Una combinazione che punta a rafforzare la presenza globale nel settore della cura renale acuta e cronica.
Per Bellco, marchio nato dall’intuizione di Mario Veronesi e diventato nel tempo uno dei pilastri del distretto, la nuova era sino‑svedese rappresenta una continuità nella trasformazione: preservare l’identità, valorizzare le competenze, inserirsi in un ecosistema internazionale capace di accelerare innovazione e crescita.