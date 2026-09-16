Biomedicale: la nuova era Bellco parla sempre più cinese

La transizione segna l’avvio di un capitolo nuovo per Bellco, azienda fondata nel 1972 e simbolo dell’eccellenza manifatturiera del distretto. L’acquisizione del marchio e dello stabilimento consente di preservare un patrimonio di know‑how maturato in oltre cinquant’anni di attività nel campo dell’emodialisi e della purificazione del sangue, ora inserito in una piattaforma internazionale che unisce ricerca, sviluppo e presenza commerciale sui mercati mondiali. Un passaggio che rafforza il posizionamento del gruppo NorrDia–Tianyi nel settore delle terapie extracorporee e amplia la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti di tutto il mondo.In questo scenario, il sito mirandolese è destinato a diventare il Centro di Eccellenza Operations per l’Europa, ospitando non solo la produzione ma anche alcune funzioni globali del gruppo. La strategia industriale punta a consolidare i mercati attuali e ad aprire nuove aree geografiche, con investimenti mirati per aumentare capacità produttiva, efficienza e competitività. Oggi lo stabilimento produce circa un milione di filtri all’anno, principalmente per le terapie acute, ma l’obiettivo è incrementare ulteriormente i volumi.Tra le linee di sviluppo rientra anche la piattaforma Monitor, considerata un asset strategico per la crescita futura.È allo studio inoltre la riattivazione dell’impianto di trigenerazione presente nel sito, una tecnologia in grado di generare simultaneamente energia elettrica, calore e raffrescamento, migliorando l’efficienza energetica complessiva e la sostenibilità delle attività produttive.Il nuovo assetto industriale si fonda sull’integrazione tra la tradizione mirandolese e la spinta tecnologica internazionale. NorrDia, con sede a Lund, in Svezia, è stata fondata nel 2021 da manager con esperienza maturata in realtà come Gambro e Baxter, mentre il principale azionista Tianyi Medical – gruppo cinese quotato a Shenzhen – porta in dote competenze integrate nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici. Una combinazione che punta a rafforzare la presenza globale nel settore della cura renale acuta e cronica.Per Bellco, marchio nato dall’intuizione di Mario Veronesi e diventato nel tempo uno dei pilastri del distretto, la nuova era sino‑svedese rappresenta una continuità nella trasformazione: preservare l’identità, valorizzare le competenze, inserirsi in un ecosistema internazionale capace di accelerare innovazione e crescita.