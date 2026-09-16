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Biomedicale: la nuova era Bellco parla sempre più cinese

Biomedicale: la nuova era Bellco parla sempre più cinese

Con l’ingresso nella piattaforma internazionale del gruppo sino‑svedese NorrDia–Tianyi Medical, il progetto industriale avviato nel 2025 compie un salto di scala e coinvolge 100 dipendenti

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La transizione segna l’avvio di un capitolo nuovo per Bellco, azienda fondata nel 1972 e simbolo dell’eccellenza manifatturiera del distretto. L’acquisizione del marchio e dello stabilimento consente di preservare un patrimonio di know‑how maturato in oltre cinquant’anni di attività nel campo dell’emodialisi e della purificazione del sangue, ora inserito in una piattaforma internazionale che unisce ricerca, sviluppo e presenza commerciale sui mercati mondiali. Un passaggio che rafforza il posizionamento del gruppo NorrDia–Tianyi nel settore delle terapie extracorporee e amplia la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti di tutto il mondo.

In questo scenario, il sito mirandolese è destinato a diventare il Centro di Eccellenza Operations per l’Europa, ospitando non solo la produzione ma anche alcune funzioni globali del gruppo. La strategia industriale punta a consolidare i mercati attuali e ad aprire nuove aree geografiche, con investimenti mirati per aumentare capacità produttiva, efficienza e competitività. Oggi lo stabilimento produce circa un milione di filtri all’anno, principalmente per le terapie acute, ma l’obiettivo è incrementare ulteriormente i volumi.

Tra le linee di sviluppo rientra anche la piattaforma Monitor, considerata un asset strategico per la crescita futura.
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È allo studio inoltre la riattivazione dell’impianto di trigenerazione presente nel sito, una tecnologia in grado di generare simultaneamente energia elettrica, calore e raffrescamento, migliorando l’efficienza energetica complessiva e la sostenibilità delle attività produttive.
Il nuovo assetto industriale si fonda sull’integrazione tra la tradizione mirandolese e la spinta tecnologica internazionale. NorrDia, con sede a Lund, in Svezia, è stata fondata nel 2021 da manager con esperienza maturata in realtà come Gambro e Baxter, mentre il principale azionista Tianyi Medical – gruppo cinese quotato a Shenzhen – porta in dote competenze integrate nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici. Una combinazione che punta a rafforzare la presenza globale nel settore della cura renale acuta e cronica.

Per Bellco, marchio nato dall’intuizione di Mario Veronesi e diventato nel tempo uno dei pilastri del distretto, la nuova era sino‑svedese rappresenta una continuità nella trasformazione: preservare l’identità, valorizzare le competenze, inserirsi in un ecosistema internazionale capace di accelerare innovazione e crescita.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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