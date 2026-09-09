Mirandola: lungo fine settimana di 'notti gialle'

A Mirandola torna l'appuntamento di tre giorni con La Notte Gialla. Ad aprire il programma sarà, venerdì 11 settembre a partire dalle ore 21.00, la NOTTE GIALLA YOUNG, la serata dedicata ai più giovani. Protagonista dell'apertura sarà il Bruno Silent Party (in collaborazione con Radio Bruno), il fortunato format del 'silent disco': grazie all'utilizzo di apposite cuffie, ogni partecipante può scegliere tra tre canali musicali differenti e ballare al ritmo che preferisce, condividendo comunque l'energia della serata con tutti gli altri. Ognuno a suo ritmo, ma tutti insieme. Sabato 12 settembre, alle ore 21.30, la Piazza trattiene il respiro.

Arriva a Mirandola uno spettacolo mai visto in città: i SONICS, celebre compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura e acclamata sui palcoscenici di tutto il mondo, presentano 'DIAMANTE'. Corpi che si librano nell'aria, volteggi sospesi tra cielo e terra, forza e poesia che si fondono in coreografie di rara bellezza: uno spettacolo capace di trasformare la paura in stupore e il silenzio in meraviglia. Ogni gesto è emozione pura, ogni volo un battito trattenuto. Un evento di questa portata non era mai stato proposto a Mirandola: un'occasione irripetibile per vivere, sotto il cielo di Piazza Costituente, la magia di un grande spettacolo internazionale. A chiudere la manifestazione sarà, domenica 13 settembre dalle ore 21.00, la NOTTE GIALLA SENIOR, la serata dedicata alla tradizione del ballo. Sul palco l'Orchestra Cristian Patarini e, per l'occasione, una pista da ballo appositamente allestita in piazza, per una grande festa all'insegna della musica dal vivo e del liscio. Ad accompagnare tutte le serate ci sarà anche il Trenino Giallo, pronto a far scoprire il centro storico a grandi e piccini con un piacevole percorso tra le vie della città.

