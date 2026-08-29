San Possidonio, azienda agricola con centro estivo: gravi irregolarità, attività sospesa

Ieri, a San Possidonio, un controllo mirato condotto dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, dal Nas Carabinieri di Parma e dei carabinieri della Stazione di Concordia sulla Secchia ha portato alla luce una serie di gravi irregolarità in una azienda agricola, con centro estivo, attiva sul territorio.

L’intervento ha permesso di accertare la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l’assenza del medico competente, l’omessa sorveglianza sanitaria, la mancata valutazione dei rischi e la carenza di informazione e formazione per il personale.

Durante il controllo è emerso inoltre che i due lavoratori presenti erano assolutamente irregolari, circostanza che ha reso necessario l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività del centro estivo.

La titolare è stata denunciata, mentre all’azienda sono state contestate ammende per 11.182 euro e sanzioni amministrative per 24.500 euro.