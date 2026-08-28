Soccorso per ubriachezza, la Polizia scopre che doveva essere in carcere

La Polizia di Stato di Stato di Sassuolo ha tratto in arresto un uomo di 39 anni in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Modena nel dicembre 2025. Un ordine che è emerso solo a seguito dell'intervento degli agenti nei confronti dell'uomo che nella, in centro storico a Sassuolo, si trovava in uno stato di alterazione psicofisica tae da richiedere l'intervento del 118 che a sua volta ha richiesto quello della Polizia per la resistenza dimostrata dal soggetto.

L’uomo è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino per accertamenti sul suo stato di salute. Poiché privo di documenti di riconoscimento, gli agenti hanno effettuato una serie di controlli incrociati che hanno permesso di identificare il 39enne, accertando altresì essere destinatario dell’ordine di carcerazione. L’uomo deve scontare una pena residua di anni 1, mesi 4 e giorni 15 per i reati di rapina e lesioni aggravate, commessi a Modena nel 2024.

Al termine delle formalità di rito, il 39enne è stato associato alla Casa circondariale Sant’Anna di Modena.

