Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, nuovo capo di gabinetto del sindaco: il PD difende la scelta del sindaco PD

Sassuolo, nuovo capo di gabinetto del sindaco: il PD difende la scelta del sindaco PD

Intervento della Segreteria cittadina del partito del Gruppo Consiliar di Sassuolo in replica alle opposizioni sull'incarico affidato al segretario e consigliere del PD a Casalgrande

3 minuti di lettura
'Assistiamo in queste ore all’ennesimo tentativo da parte delle opposizioni di sollevare polveroni strumentali, trasformando una regolare ed essenziale procedura amministrativa in un'occasione di propaganda politica, adombrando presunte opacità del tutto inesistenti'. Così la segreteria cittadina del PD di Sassuolo risponde a distanza alle opposizioni che per voce di Forza Italia e di Futuro Nazionale, con i consiglieri comunali Capezzera e Vandelli, avevano contestato la scelta del sindaco PD Matteo Mesini di affidare l'ncarico fiduciario di capo di Gabinetto a Matteo Ballestrazzi, coordinatore comunale del PD a Casalgrande. Oggi a rispondere alle critiche e a difendere la scelta non è l'amministrazione comunale non è l'amministrazione comunale ma il PD stesso. Che spiega nel merito tecnico le procedure amministrative che hanno portato alla definizione dell'incarico da parte del sindaco PD all'esponente PD

'L’Amministrazione comunale ha promosso a giugno un avviso pubblico conoscitivo per raccogliere le manifestazioni d'interesse, a cui hanno risposto ben 32 candidati. Dopo l'esame curriculare e la selezione dei 5 profili maggiormente idonei, il Sindaco Matteo Mesini ha svolto personalmente i colloqui approfonditi, assumendosi con chiarezza la responsabilità politica e amministrativa della scelta finalizzata all'interesse della città.
Spazio ADV dedicata a novisad

La scelta - affermano gli esponenti del PD di Sassuolo - è ricaduta su Matteo Balestrazzi, figura in possesso di un solido percorso accademico (due lauree) e professionale, arricchito da ben sette anni di esperienza lavorativa negli uffici di staff della Regione Emilia-Romagna, oltre alla conoscenza diretta delle macchine comunali. Liquidare un bagaglio tecnico ed esperienziale di questo livello come mera 'tessera di partito' rappresenta una narrazione falsa ed offensiva nei confronti del merito professionale.

L'incarico di Capo di Gabinetto (previsto dall'art. 90 del TUEL) non costituisce alcun doppione per gli uffici tecnici o dirigenziali. Si tratta di una figura fiduciaria fondamentale per supportare il Sindaco nel coordinamento dei progetti strategici, nelle relazioni con il territorio e nel raccordo istituzionale, già presente ed operativa nelle amministrazioni di qualsiasi colore politico, compresi i Comuni del nostro Distretto Ceramico come Fiorano, Maranello e Formigine.

Contestare la visione o le scelte dell'Amministrazione rientra nel pieno diritto di un'opposizione democratica. Tuttavia, strumentalizzare i costi di una struttura legale e trasparente, o sminuire a priori la professionalità di chi si mette al servizio della comunità solo perché dichiara una propria appartenenza politica, rivela un evidente doppio standard'

La competenza e la conoscenza profonda delle istituzioni regionali e locali sono valori assoluti solo quando sono al servizio del centrodestra? Se il medesimo profilo fosse stato scelto da un’amministrazione di parte opposta si parlerebbe di 'alto profilo tecnico'; quando accade a centrosinistra si grida alla 'spartizione'. Rifiutiamo questa ipocrisia: a Sassuolo contano il merito, i risultati e il lavoro concreto per i cittadini.

L'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Matteo Mesini prosegue nel solco della trasparenza, dell'efficienza e della concretezza. Dal 1° settembre, il nuovo Capo di Gabinetto sarà operativo per dare impulso alle priorità del programma di governo. Alle narrazioni di comodo e alle polemiche pretestuose, il Partito Democratico continuerà a rispondere con la forza dei fatti e con l'impegno quotidiano per Sassuolo' - conclude i Partito Democratico - Unione comunale di Sassuolo.

Nella foto, Matteo Ballestrazzi, già coordinatore e consigliere comunale PD a Casalgrande e ora anche Capo di Gabinetto del sindaco PD Matteo Mesini
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, bufera sul nuovo Capo di gabinetto del sindaco: Fi e FN attaccano

Sassuolo, bufera sul nuovo Capo di gabinetto del sindaco: Fi e FN attaccano

Debutto amaro in trasferta per il Sassuolo, l'Atalanta vince 2-1

Debutto amaro in trasferta per il Sassuolo, l'Atalanta vince 2-1

Sassuolo: in escandescenza in ospedale, rompe strumentazione e aggredisce sanitari e guardia

Sassuolo: in escandescenza in ospedale, rompe strumentazione e aggredisce sanitari e guardia

Sassuolo, precipita dal quarto piano mentre annaffia le piante: muore a 81 anni

Sassuolo, precipita dal quarto piano mentre annaffia le piante: muore a 81 anni

La sicurezza sul lavoro? A Modena per il Pd basta il 'sentimento popolare'

La sicurezza sul lavoro? A Modena per il Pd basta il 'sentimento popolare'

Coppa Italia, il Sassuolo ne fa tre al Cesena

Coppa Italia, il Sassuolo ne fa tre al Cesena

Articoli più Letti Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

'Il PD ha utilizzato anche il 2 agosto per alimentare lo scontro politico'

'Il PD ha utilizzato anche il 2 agosto per alimentare lo scontro politico'

Articoli Recenti Futuro Nazionale: 'Da Comune di Modena 100mila euro a Dig di Bella Ciao e Albanese, è una Festa dell'Unità'

Futuro Nazionale: 'Da Comune di Modena 100mila euro a Dig di Bella Ciao e Albanese, è una Festa dell'Unità'

'Degrado Costellazioni: il modello dei maxi contenitori sociali va smantellato'

'Degrado Costellazioni: il modello dei maxi contenitori sociali va smantellato'

Carimonte-Sae, parlano i bilanci: 2,5 milioni investiti nella società editoriale, ma la partecipazione vale il 20% in meno

Carimonte-Sae, parlano i bilanci: 2,5 milioni investiti nella società editoriale, ma la partecipazione vale il 20% in meno

Rsa, Forza Italia incalza: '12.000 anziani in liste d'attesa in regione, 356 solo a Modena'

Rsa, Forza Italia incalza: '12.000 anziani in liste d'attesa in regione, 356 solo a Modena'