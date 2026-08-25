Sassuolo, nuovo capo di gabinetto del sindaco: il PD difende la scelta del sindaco PD

'Assistiamo in queste ore all’ennesimo tentativo da parte delle opposizioni di sollevare polveroni strumentali, trasformando una regolare ed essenziale procedura amministrativa in un'occasione di propaganda politica, adombrando presunte opacità del tutto inesistenti'. Così la segreteria cittadina del PD di Sassuolo risponde a distanza alle opposizioni che per voce di Forza Italia e di Futuro Nazionale, con i consiglieri comunali Capezzera e Vandelli, avevano contestato la scelta del sindaco PD Matteo Mesini di affidare l'ncarico fiduciario di capo di Gabinetto a Matteo Ballestrazzi, coordinatore comunale del PD a Casalgrande. Oggi a rispondere alle critiche e a difendere la scelta non è l'amministrazione comunale non è l'amministrazione comunale ma il PD stesso. Che spiega nel merito tecnico le procedure amministrative che hanno portato alla definizione dell'incarico da parte del sindaco PD all'esponente PD'L’Amministrazione comunale ha promosso a giugno un avviso pubblico conoscitivo per raccogliere le manifestazioni d'interesse, a cui hanno risposto ben 32 candidati. Dopo l'esame curriculare e la selezione dei 5 profili maggiormente idonei, il Sindaco Matteo Mesini ha svolto personalmente i colloqui approfonditi, assumendosi con chiarezza la responsabilità politica e amministrativa della scelta finalizzata all'interesse della città.La scelta - affermano gli esponenti del PD di Sassuolo - è ricaduta su Matteo Balestrazzi, figura in possesso di un solido percorso accademico (due lauree) e professionale, arricchito da ben sette anni di esperienza lavorativa negli uffici di staff della Regione Emilia-Romagna, oltre alla conoscenza diretta delle macchine comunali. Liquidare un bagaglio tecnico ed esperienziale di questo livello come mera 'tessera di partito' rappresenta una narrazione falsa ed offensiva nei confronti del merito professionale.L'incarico di Capo di Gabinetto (previsto dall'art. 90 del TUEL) non costituisce alcun doppione per gli uffici tecnici o dirigenziali. Si tratta di una figura fiduciaria fondamentale per supportare il Sindaco nel coordinamento dei progetti strategici, nelle relazioni con il territorio e nel raccordo istituzionale, già presente ed operativa nelle amministrazioni di qualsiasi colore politico, compresi i Comuni del nostro Distretto Ceramico come Fiorano, Maranello e Formigine.Contestare la visione o le scelte dell'Amministrazione rientra nel pieno diritto di un'opposizione democratica. Tuttavia, strumentalizzare i costi di una struttura legale e trasparente, o sminuire a priori la professionalità di chi si mette al servizio della comunità solo perché dichiara una propria appartenenza politica, rivela un evidente doppio standard'La competenza e la conoscenza profonda delle istituzioni regionali e locali sono valori assoluti solo quando sono al servizio del centrodestra? Se il medesimo profilo fosse stato scelto da un’amministrazione di parte opposta si parlerebbe di 'alto profilo tecnico'; quando accade a centrosinistra si grida alla 'spartizione'. Rifiutiamo questa ipocrisia: a Sassuolo contano il merito, i risultati e il lavoro concreto per i cittadini.L'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Matteo Mesini prosegue nel solco della trasparenza, dell'efficienza e della concretezza. Dal 1° settembre, il nuovo Capo di Gabinetto sarà operativo per dare impulso alle priorità del programma di governo. Alle narrazioni di comodo e alle polemiche pretestuose, il Partito Democratico continuerà a rispondere con la forza dei fatti e con l'impegno quotidiano per Sassuolo' - conclude i Partito Democratico - Unione comunale di Sassuolo.Nella foto, Matteo Ballestrazzi, già coordinatore e consigliere comunale PD a Casalgrande e ora anche Capo di Gabinetto del sindaco PD Matteo Mesini