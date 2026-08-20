Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo: in escandescenza in ospedale, rompe strumentazione e aggredisce sanitari e guardia

Sassuolo: in escandescenza in ospedale, rompe strumentazione e aggredisce sanitari e guardia

Arrestato un uomo di 40 anni, residente a Reggio Emilia accusato di lesioni aggravate. Era entrato nella sala Raggi colpendo con materiale metallico carabinieri e guardia giurata. Bloccato e sedato. Arresto convalidato ma non in carcere per il suo stato psico-fisico

2 minuti di lettura
Nel corso della serata dello scorso 13 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato un uomo, di 40 anni, del quale non è stata comunicata la nazionalità, residente nel reggiano, gravemente indiziato dei delitti di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale e nei confronti di una guardia particolare giurata nell’esercizio di funzioni ausiliarie a quelle sanitarie, danneggiamento della strumentazione medica presente all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo.

La vicenda ha avuto origine dalla segnalazione della presenza all’interno della struttura sanitaria di un uomo in forte stato di agitazione, e aveva assunto un atteggiamento violento e incontrollabile, a seguito del diniego da parte dei sanitari di prestare le richieste cure mediche, poiché ritenute non necessarie.
Da qui, l'uomo era all’interno dell’ambulatorio “sala raggi” brandendo alcuni supporti di apparecchiature e scagliandole contro i carabinieri e la guardia giurata intervenuti, e tentando di colpirli con una asta per flebo in acciaio.

Dopo avere danneggiato la strumentazione destinata alla rilevazione della frequenza cardiaca, l’uomo è stato bloccato, ma ha continuato ad opporre una violenta resistenza, aggredendo gli operanti con calci e pugni, per poi mordere al torace e ad una mano un militare, a cui procurava lesioni non gravi.
Spazio ADV dedicata a novisad
La sua condotta aggressiva proseguiva anche mentre saliva a bordo dell’autovettura militare, mordendo all’altezza del ginocchio un secondo Carabiniere, sino all’intervento del personale sanitario che lo ha sedato. Anche la guardia particolare giurata, intervenuta in ausilio dei Carabinieri, ha riportato lievi lesioni nel corso della colluttazione. Ieri, su richiesta di questa Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, senza applicare misure cautelari, in considerazione delle condizioni di salute dell’indagato, tuttora ricoverato presso una struttura sanitaria di altra provincia e sottoposto a sedazione farmacologica a causa del persistente forte stato di agitazione psicofisica.

Nella foto, l'ingresso dell'ospedale di Sassuolo
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco: rapina uomo al distributore di benzina, arrestato

Castelfranco: rapina uomo al distributore di benzina, arrestato

Zocca: fatti brillare 4 kg di esplosivo da cava

Zocca: fatti brillare 4 kg di esplosivo da cava

Fiorano: addetto alla sicurezza aggredito dopo un furto al supermercato, arrestato 46enne

Fiorano: addetto alla sicurezza aggredito dopo un furto al supermercato, arrestato 46enne

Modena: irregolarità nei controlli di sicurezza e igiene, scatta la denuncia per il titolare di un autolavaggio

Modena: irregolarità nei controlli di sicurezza e igiene, scatta la denuncia per il titolare di un autolavaggio

Formigine: denunciati tre cittadini peruviani, due saranno espulsi

Formigine: denunciati tre cittadini peruviani, due saranno espulsi

Sospetti bocconi avvelenati a Sestola, interviene Freddy cane anti veleno

Sospetti bocconi avvelenati a Sestola, interviene Freddy cane anti veleno

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Rapina impropria in giolleria: fermati due uomini con preziosi in auto

Rapina impropria in giolleria: fermati due uomini con preziosi in auto

Festa dell'Unità: nell'area no vetro, lattine e spray al peperoncino

Festa dell'Unità: nell'area no vetro, lattine e spray al peperoncino

Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari

Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari

Guardia di Finanza di Modena, il tenente colonnello Ivan Cesare subentra al maggiore Meschini

Guardia di Finanza di Modena, il tenente colonnello Ivan Cesare subentra al maggiore Meschini