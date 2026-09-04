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Cumulo di condanne per aggressore seriale: arrestato a Fiorano

Cumulo di condanne per aggressore seriale: arrestato a Fiorano

Dovrà scontare quasi 5 anni per gravi atti di violenza, tra cui un tentato omicidio, commessi tra il 2017 e il 2018 a Castelnuovo Rangone e Nonantola

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Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese, hanno arrestato un uomo, residente nel comune, in esecuzione di un Ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna. Il provvedimento è scaturito dal cumulo di tre condanne definitive relative a gravi episodi commessi, tra il 2017 e il 2018, nei comuni di Castelnuovo Rangone e di Nonantola, per i quali deve ancora espiare una pena complessiva di 4 anni e 9 mesi di reclusione, oltre a 3 mesi di arresto.

Il primo episodio è relativo ad una violenta aggressione avvenuta la sera del 31 agosto 2017 a Montale di Castelnuovo Rangone, durante la tradizionale sagra parrocchiale.
In quella circostanza, un uomo era intervenuto nel tentativo di separare alcuni giovani che stavano litigando tra loro all’interno di un parco, tra cui anche l’odierno interessato che, invece, gli sferrava un violento pugno al volto. Il malcapitato era caduto a terra privo di sensi, ma l’aggressione era proseguita con ulteriori colpi al volto, riportando gravi ferite tanto da essere soccorso e trasportato al Policlinico di Modena
Le successive indagini, sviluppate dai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone, avevano consentito di ricondurre l’aggressione al giovane, poi condannato per lesioni personali aggravate.

Il secondo fatto contestato all'uomo, si è verifica il 25 marzo 2018 a Nonantola, nel momento in cui, durante una rissa, aveva accoltellato un uomo provocandogli lesioni gravissime.
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L’attività investigativa svolta dai Carabinieri della locale Stazione aveva permesso di identificarlo quale autore dell’accoltellamento e di deferirlo all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali, tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La terza condanna riguarda, invece, la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, misura alla quale era sottoposto all’epoca dei fatti reati.
Divenute definitive le condanne e determinata la pena residua da espiare (nel frattempo l’uomo era stato sottoposto a diverse misure cautelari), la Procura Generale felsinea ha quindi emesso il provvedimento restrittivo, eseguito questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese.
Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Sant’Anna” di Modena, ove sconterà la pena residua.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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