Fuga e inseguimento da Modena a Castelnuovo, poi cade ed aggredisce i carabinieri

La sera del 30 agosto, a Modena, un controllo stradale si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione che ha portato all’arresto di un motociclista, indagato per fuga all’alt e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, l’uomo ha attraversato a velocità sostenuta un incrocio cittadino con il semaforo rosso, ignorando l’ordine di fermarsi. Ne è nato un inseguimento che si è protratto fino al territorio di Castelnuovo Rangone, dove il motociclista ha perso il controllo del mezzo, cadendo e riportando lievi escoriazioni, poi medicate sul posto dal personale sanitario.

Durante le procedure di identificazione, l’uomo, apparso in evidente stato di agitazione psicofisica, avrebbe opposto resistenza ai militari, rendendo necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione. Ha inoltre rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

