Sassuolo, chiede una sigaretta e minaccia con un machete due giovani: per lui 'Daspo urbano'

Il 20 agosto scorso, la Polizia di Stato di Sassuolo ga denunciato un 28enne per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, alle 21.40, si era avvicinato a due giovani in centro storico e, dopo aver chiesto loro una sigaretta, li aveva minacciati di morte con un machete. Il questore di Modena Lucio Pennella ha disposto nei suoi confronti il Daspo urbano: divieto di accedere, dalle 7 alle 3, a una serie di pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento specificatamente indicati, nonché il divieto di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi. Il provvedimento ha la durata di tre anni e prevede anche l’obbligo di presentarsi presso il Commissariato di Sassuolo nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 20.

