In casa cocaina, piante di marijuana e un fucile: arrestato

Numerose segnalazioni di residenti della zona in cui abitava avevano indicato alla Polizia di Stato che nell'appartamento di un 28enne poteva essere nascosta un'attività di spaccio. La realtà ha superato le previsioni perchè quando gli agenti del locale commissariato hanno fermato l'uomo, dopo una attenta attività di osservazione, e perquisito il suo appartamento, hanno trovato ben di più. Non solo alcune dosi di hashish addosso a lui ma 270,22 grammi lordi di cocaina, suddivisi in dosi termosaldate, custodite in una cassaforte nascosta in un armadio della camera da letto; 13,7 grammi lordi di hashish e due serre artigianali allestite con sistemi di ventilazione, illuminazione, controllo di temperatura e umidità, contenenti 7 piante di marijuana; 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e un’agenda di oltre quaranta pagine nella quale erano riportati nominativi e importi verosimilmente, nella ipotesi accusatoria, relativi all’attività di spaccio, oltre a un fucile da caccia risalente al XIX secolo, privo di matricola con due cartucce incastrate nella canna. Oggi all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto.

