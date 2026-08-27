Nella serata del 23 agosto i carabinieri hanno arrestato un uomo, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine con 5 diversi alias, per rapina aggravata e lesioni personali. L’intervento è stato originato da una chiamata al 112 in cui veniva segnalata un’aggressione consumata poco prima nei pressi di via Felice Pedroni a Modena. La vittima presentava evidenti ferite al volto con perdita di sangue, successivamente medicate al Policlinico. Dalla ricostruzione è emerso che la persona offesa era stata avvicinata dall'uomo il quale, al rifiuto di consegnargli il proprio cellulare, lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni per poi rapinarlo di una collana d'oro, del portafoglio contenente 70 euro, dello smartphone e di una carta di credito, fuggendo subito dopo in bicicletta. Gli immediati approfondimenti, attraverso le indicazioni fornite dalla vittima e da alcuni testimoni, hanno consentito ai carabinieri di rintracciare l’indagato in via Marco Polo all'esterno di un esercizio commerciale, mentre era intento a contare delle banconote. La perquisizione ha permesso di recuperare lo smartphone, i documenti d'identità della vittima, la somma di denaro contante, compresa una banconota intrisa di sangue. Ieri il Gip di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia in carcere.
Modena, senza fissa dimora aggredisce passante con calci e pugni e lo rapina della collana e del cellulare
La perquisizione ha permesso di recuperare lo smartphone, i documenti d'identità della vittima, il denaro contante, compresa una banconota intrisa di sangue
Nella serata del 23 agosto i carabinieri hanno arrestato un uomo, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine con 5 diversi alias, per rapina aggravata e lesioni personali. L’intervento è stato originato da una chiamata al 112 in cui veniva segnalata un’aggressione consumata poco prima nei pressi di via Felice Pedroni a Modena. La vittima presentava evidenti ferite al volto con perdita di sangue, successivamente medicate al Policlinico. Dalla ricostruzione è emerso che la persona offesa era stata avvicinata dall'uomo il quale, al rifiuto di consegnargli il proprio cellulare, lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni per poi rapinarlo di una collana d'oro, del portafoglio contenente 70 euro, dello smartphone e di una carta di credito, fuggendo subito dopo in bicicletta. Gli immediati approfondimenti, attraverso le indicazioni fornite dalla vittima e da alcuni testimoni, hanno consentito ai carabinieri di rintracciare l’indagato in via Marco Polo all'esterno di un esercizio commerciale, mentre era intento a contare delle banconote. La perquisizione ha permesso di recuperare lo smartphone, i documenti d'identità della vittima, la somma di denaro contante, compresa una banconota intrisa di sangue. Ieri il Gip di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia in carcere.
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