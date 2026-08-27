Modena, senza fissa dimora aggredisce passante con calci e pugni e lo rapina della collana e del cellulare

Nella serata del 23 agosto i carabinieri hanno arrestato un uomo, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine con 5 diversi alias, per rapina aggravata e lesioni personali. L’intervento è stato originato da una chiamata al 112 in cui veniva segnalata un’aggressione consumata poco prima nei pressi di via Felice Pedroni a Modena. La vittima presentava evidenti ferite al volto con perdita di sangue, successivamente medicate al Policlinico. Dalla ricostruzione è emerso che la persona offesa era stata avvicinata dall'uomo il quale, al rifiuto di consegnargli il proprio cellulare, lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni per poi rapinarlo di una collana d'oro, del portafoglio contenente 70 euro, dello smartphone e di una carta di credito, fuggendo subito dopo in bicicletta. Gli immediati approfondimenti, attraverso le indicazioni fornite dalla vittima e da alcuni testimoni, hanno consentito ai carabinieri di rintracciare l’indagato in via Marco Polo all'esterno di un esercizio commerciale, mentre era intento a contare delle banconote. La perquisizione ha permesso di recuperare lo smartphone, i documenti d'identità della vittima, la somma di denaro contante, compresa una banconota intrisa di sangue. Ieri il Gip di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia in carcere.

