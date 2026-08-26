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Insicurezza e degrado, Modena continua a peggiorare

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Con Mattia Meschieri (Modena Merita di più) il bilancio ad oltre un anno dalla fondazione del Comitato civico per la sicurezza: 'Ma con le nostre iniziative qualcosa è cambiato'

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E' un grande grido per la sicurezza e rivolto a chi ha il diritto dovere di garantire che tanti luoghi della città siano nuovamente vivibili e sicuri. quello che abbiamo ascoltato più volte nell'ultimo anno, nelle diverse iniziative organizzate dal Comitato civico per la sicurezza 'Modena Merita di più'.
I punti ancora caldi della città nonostante siano da tempo stati inseriti nelle zone rosse maggiormente attenzionate all'interno delle quali applicare misure più forti di contrasto ai reati, rimangono, con picchi di criticità che variano ma non spariscono nei mesi, le solite: dal Parco Novi Sad - autostazione alla zona tempio.stazione per giungere alla zona R-Nord-Parco XXII aprile e ai Giardini Ducali. Proprio qui abbiamo incontrato Mattia Meschieri, referente del comitato civico, per tracciare un bilancio della situazione a circa un anno e mezzo dalla nascita del gruppo. In questi diciotto mesi, il sodalizio non ha mai smesso di promuovere iniziative di sensibilizzazione e presidi diretti sul territorio, incluse le ormai note passeggiate serali nelle aree più a rischio della città.

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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