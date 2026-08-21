Intervento anti bivacchi e anti droga al Parco Ferrari

Aree verdi al centro dei controlli della Polizia locale di Modena, impegnata in una serie di interventi nei parchi cittadini. Nei giorni scorsi, un servizio con l’unità cinofila ha interessato il parco di via Teresina Burchi, nelle immediate vicinanze di via Emilia Est. Durante le operazioni, il cane antidroga Pit ha individuato circa 30 grammi di hashish: la sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico di ignoti.

L’attività di presidio e monitoraggio si è estesa anche ad altri parchi. Nella mattinata di mercoledì 19 agosto, un intervento congiunto degli agenti della Polizia locale e degli operatori di Hera ha riguardato il parco Ferrari, dove sono state effettuate operazioni di pulizia e rimozione di bivacchi.

Nel corso dell’intervento sono stati individuati tre siti all’interno dell’area verde in cui, pur non essendo presenti persone al momento del controllo, erano evidenti segni recenti di bivacco. Il materiale rinvenuto è stato rimosso e l’area è stata completamente ripulita, ripristinando condizioni di decoro e sicurezza.

I controlli svolti anche nei giorni precedenti avevano già consentito di identificare alcune persone, in parte già note agli operatori. L’area continuerà a essere oggetto di monitoraggio costante, con l’obiettivo di prevenire nuovi insediamenti impropri, disincentivare i bivacchi e mantenere il parco in condizioni di ordine e serena fruibilità per la cittadinanza.



Nella foto, l'hashish rinvenuto in un parco a Modena Est