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Modena, in monopattino con la droga nello zaino: denunciato

Modena, in monopattino con la droga nello zaino: denunciato

Sono stati rinvenuti quattro involucri contenenti sostanza stupefacente: due di cocaina e due di eroina

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Tenta di allontanarsi alla vista della pattuglia, ma il controllo rivela il possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi. È quanto accaduto nei giorni scorsi in via Giardini, durante un servizio di monitoraggio del territorio della Polizia locale di Modena.

Gli agenti, impegnati nelle consuete attività di vigilanza, hanno notato una persona a bordo di un monopattino che, accortasi della presenza della pattuglia, provava a eludere il controllo allontanandosi. Il comportamento sospetto ha indotto gli operatori a intervenire e a procedere con una verifica approfondita.

Nel corso dell’ispezione, all’interno di uno zaino, nascosti in un pacchetto di sigarette, sono stati rinvenuti quattro involucri contenenti sostanza stupefacente: due di cocaina e due di eroina, per un peso complessivo di circa 9 grammi. La persona è stata inoltre trovata in possesso di oltre 600 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio.

Accompagnata presso il Comando di via Galilei per gli accertamenti del caso, la persona è stata denunciata in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sostanza e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Foto archivio

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