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Guida spericolata senza patente: denunciato dalla Polizia locale

Guida spericolata senza patente: denunciato dalla Polizia locale

Su un'Audi aveva fatto una inversione azzardata. Sull'auto, posta sotto sequestro, un passeggero con patente falsa

1 minuto di lettura

Una manovra improvvisa e pericolosa ha attirato l'attenzione degli agenti e portato a un controllo che si è concluso con sanzioni per oltre 10 mila euro, il fermo del veicolo e una denuncia per uso di documento falso. È quanto accaduto venerdì 21 agosto, durante un servizio di controllo del territorio della Polizia locale di Modena.
La pattuglia, impegnata in attività di vigilanza, ha notato un'Audi A3 effettuare una brusca inversione di marcia, mettendo in tal modo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. Gli agenti sono intervenuti, fermando il veicolo e procedendo agli accertamenti.
A bordo si trovavano due persone. Il conducente ha esibito un documento di identità, ma ha anche dichiarato di essere sprovvisto di patente di guida. Il passeggero, a sua volta, ha mostrato una patente che, a seguito delle verifiche effettuate presso il Comando di via Galilei, è risultata falsa.
Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire la posizione dei due occupanti e di procedere con le contestazioni. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 10 mila euro. Il veicolo, immatricolato all'estero, è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre la patente falsa è stata sequestrata e il possessore denunciato a piede libero per il suo utilizzo.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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