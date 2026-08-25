Impianto cocleare robot-assistito: al Policlinico di Modena testata con successo una nuova metodica

L’Azienda ospedaliera di Modena si conferma centro di grande innovazione anche in ambito chirurgico, nella cornice della sua mission di struttura di terzo livello. Nei mesi scorsi, il Servizio di Audiologia del Policlinico di Modena ha, infatti, testato per la prima volta, con successo, una nuova procedura di impianto cocleare robot-assistito, grazie all’impiego di una tecnologia che consente un’elevatissima precisione durante l’inserimento dell’impianto e una maggiore tutela delle delicate strutture dell’orecchio interno. Il successo di questi primi test, eseguiti su pazienti con specifiche condizioni cliniche, apre interessanti prospettive di ricerca su nuove procedure chirurgiche che potranno svilupparsi nei prossimi anni affiancando le attuali metodiche standard già offerte da Centro modenese.

L’Azienda ospedaliera di Modena è da anni un punto di riferimento nazionale per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione delle patologie uditive più complesse. Il Servizio di Audiologia, in stretta collaborazione con la UOC di Otorinolaringoiatria, segue ogni anno pazienti provenienti da tutta Italia, erogando circa 20.000 prestazioni audiologiche. L’attività è rivolta in particolare alla riabilitazione uditiva di bambini e adulti attraverso protesi acustiche e impianti cocleari, oltre al trattamento di rare patologie della base cranica laterale e di malformazioni cocleari, ambiti nei quali Modena rappresenta da tempo un centro di riferimento

internazionale.





Gli interventi sono stati eseguiti dall’équipe della UOC di Otorinolaringoiatria, con la partecipazione del suo direttore, professor Daniele Marchioni, e del professor Davide Soloperto, in collaborazione con il personale del Servizio di Audiologia, che accompagnerà i pazienti nelle successive fasi di attivazione dell’impianto e nel follow-up a lungo termine.

Grazie alla chirurgia robot-assistita e a una pianificazione preoperatoria altamente personalizzata, l’array elettrodico – il sottile fascio di elettrodi che stimola le diverse aree della coclea deputate alla percezione sonora – è stato inserito in modo estremamente preciso e atraumatico, con l’obiettivo di preservare al massimo le strutture cocleari e l’eventuale udito residuo. Il decorso postoperatorio è stato regolare per tutti i pazienti, senza complicanze, consentendo la dimissione in ottime condizioni generali.

'L’esecuzione di questi test su nuove procedure - sottolinea il professor Davide Soloperto, direttore della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria – rientra nella mission di un centro universitario come il nostro, che deve essere sempre aggiornato sulle novità offerte dalla ricerca scientifica. Oggi non ci sono ancora le condizioni perché questa metodica diventi il gold standard per questo tipo di interventi, ma il successo del test apre a prospettive interessanti.

Il nostro obiettivo è di rendere sempre più precisa e delicata una procedura già altamente specialistica, per preservare il più possibile le strutture dell’orecchio interno e offrire ai pazienti le migliori prospettive di recupero uditivo'.

'Il robot non sostituisce il chirurgo, ma ne amplifica la precisione grazie al controllo della forza di inserimento e alla possibilità di seguire traiettorie tridimensionali pianificate sul singolo paziente - evidenzia il professor Daniele Marchioni – si tratta di un importante test nella ricerca di una chirurgia sempre più standardizzata, riproducibile e sicura, capace di migliorare ulteriormente la qualità delle cure offerte ai nostri pazienti'.