Rocchetta Mattei, ristrutturazione completa, ma la sua vera anima rimane fuori

Protagonista, già da molto tempo, di un lungo percorso di recupero curato dalla Fondazione Carisbo che l'ha restituita al suo splendore, oggi l’ex residenza del Conte Mattei è uno dei luoghi più visitati della regione. La Rocchetta lascia senza fiato: le sue cupole moresche, i cortili che richiamano l’Alhambra di Granada e l’intreccio ipnotico di scale e stili architettonici oggi risplendono di una luce ancora più vivida grazie al completamento di questa imponente ristrutturazione. Eppure, varcata la soglia d'uscita al termine della visita guidata istituzionale, a molti resta addosso una strana sensazione di incompiutezza. Una percezione di vuoto, come se l'enorme investimento pubblico fosse servito a mostrare una meravigliosa scatola vuota, priva del suo motore pulsante.
Il punto è che la narrazione ufficiale tende a sminuire, se non a ignorare del tutto, gli aspetti esoterici, religiosi e profondamente spirituali che hanno guidato la mente di Cesare Mattei. Per l'amministrazione e le guide formali, il castello è un gioiello architettonico da promuovere su binari accademici e turistici standard. L’elettromeopatia, la medicina alternativa fondata dal Conte che curava zar e scrittori in tutta Europa, viene spesso liquidata come una bizzarria eccentrica dell'Ottocento. Ma per Cesare Mattei, la Rocchetta non era un semplice capriccio estetico o un'attrazione turistica: era la materializzazione fisica, spaziale e simbolica delle sue teorie energetiche e terapeutiche.
Per fortuna, quasi invisibile ai flussi del turismo di
Incontrando i volontari di questa associazione, si percepisce immediatamente un contrasto netto con la rigidità e il copione delle visite istituzionali. Ad attendere il visitatore ci sono persone veramente competenti, appassionate della storia della Rocchetta e della vita del Conte Mattei, mosse da una passione viscerale e da anni di studi filologici accurati. Non ripetono una lezione standardizzata, ma aprono le porte a una comprensione profonda della vita del Conte.
Nelle stanze del Museo, tra fluidi originali, antichi rimedi, documenti d'epoca e strumenti di laboratorio, ogni elemento della vita e degli esperimenti di Mattei ritrova il suo giusto spazio. Si scopre così che ogni stanza della Rocchetta, ogni scelta geometrica e ogni simbolo religioso o esoterico rispondevano a precise logiche vibrazionali e terapeutiche che la narrazione ufficiale continua a tacere.
L'invito per chiunque voglia davvero comprendere la Rocchetta Mattei è uno solo: visitate il Museo di Riola prima di salire al castello.
Gi.Ga.