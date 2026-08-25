Sersanti, operazione riuscita

Si è concluso nel tardo pomeriggio, presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano, l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il centrocampista del Modena Calcio Alessandro Sersanti per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal Dottor Andrea Panzeri, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà già nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo.



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua