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Sersanti, operazione riuscita

Sersanti, operazione riuscita

Al centrocampista gialloblù è stato ricostruito il legamento crociato

1 minuto di lettura
Si è concluso nel tardo pomeriggio, presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano, l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il centrocampista del Modena Calcio Alessandro Sersanti per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal Dottor Andrea Panzeri, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà già nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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