Modena: dal Torino ecco Wisdom Acquan

Il Modena FC ha acquisito a titolo temporaneo dal Torino FC, fino al 30 giugno 2027, le prestazioni sportive di Wisdom Acquah, centrocampista italo-ghanese classe 2007. Ha scelto la maglia nº 32.

Nato a Calcinate, Acquah entra nel Settore Giovanile del Torino in Under 15, completando poi tutta la trafila fino alla Primavera, della quale è stato capitano nella passata stagione. Con la maglia granata ha inoltre conquistato lo Scudetto Under 18 nella stagione 2024/25. Nel corso dell’ultima stagione è stato anche convocato in cinque occasioni con la Prima Squadra.





La seduta di allenamento di domani mattina allo Zelocchi si terrà a porte aperte, ingresso a partire dalle *ore 9.25* dal cancello 29 su Viale Monte Kosica.