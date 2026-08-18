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Modena: dal Torino ecco Wisdom Acquan

Modena: dal Torino ecco Wisdom Acquan

Centrocampista italo-ghanese classe 2007. Oggi allenamento porte aperte allo Zelocchi

1 minuto di lettura

Il Modena FC ha acquisito a titolo temporaneo dal Torino FC, fino al 30 giugno 2027, le prestazioni sportive di Wisdom Acquah, centrocampista italo-ghanese classe 2007. Ha scelto la maglia nº 32.

Nato a Calcinate, Acquah entra nel Settore Giovanile del Torino in Under 15, completando poi tutta la trafila fino alla Primavera, della quale è stato capitano nella passata stagione. Con la maglia granata ha inoltre conquistato lo Scudetto Under 18 nella stagione 2024/25. Nel corso dell’ultima stagione è stato anche convocato in cinque occasioni con la Prima Squadra.


La seduta di allenamento di domani mattina allo Zelocchi si terrà a porte aperte, ingresso a partire dalle *ore 9.25* dal cancello 29 su Viale Monte Kosica.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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