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Il Modena ha ceduto Pedro Mendes

Il Modena ha ceduto Pedro Mendes

al Genclerbirligi S.K., club turco militante in Süper Lig.

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La comunicazione ufficiale è arrivata nel pomeriggio. Il Modena FC ha ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Pedro Mendes al Genclerbirligi S.K., club turco militante in Süper Lig.
Approdato in gialloblù nell’estate del 2024, con la maglia canarina ha raccolto un totale di 62 presenze, con 9 gol: emblematico quello realizzato nel derby sul campo della Reggiana il 14 dicembre 2024, per una vittoria che a Reggio Emilia mancava da 74 anni.
'Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC salutano Pedro, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua esperienza in gialloblù. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera' - ha scritto in una nota la società gialloblù.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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