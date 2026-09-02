Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Coppa Italia, il Sassuolo batte il Frosinone ai rigori: agli ottavi c'è la Juventus

Coppa Italia, il Sassuolo batte il Frosinone ai rigori: agli ottavi c'è la Juventus

Il Frosinone va a segno con Bobcek, Fayed e Zerbin, ma paga gli errori di Amey (parato da Turati) e Hasa (alto)

2 minuti di lettura

Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l’1-1 nei novanta minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amey e Hasa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all’iniziale vantaggio siglato da Dominguez.

Tante le occasioni nel primo tempo. Al 15′ Volpato guida un due contro due e serve l’ex Bologna che spreca a tu per tu con Desplanches. Al 28′ ci prova anche Cinquegrano che sfonda sulla destra e arriva al tiro, trovando però l’ottima risposta del portiere ciociaro. Al 36′ si sblocca il risultato. Turati lancia verso Dominguez che vince il duello fisico con Akpoguma e stavolta non trema davanti all’estremo difensore. Il vantaggio neroverde dura però pochissimo. Il pareggio del Frosinone si concretizza nel recupero con il diagonale di Terzic da fuori area che non lascia scampo a Turati. Ad inizio ripresa Aquilani cambia il tridente. Fuori Volpato e Dominguez, dentro Berardi e Laurienté. Il Frosinone però ha spunti e idee in fase offensiva. Dopo un gol annullato a Birligea per fuorigioco, Zerbin ha la palla del 2-1: l’ex Napoli, anziché tirare in porta, si concede un eccesso di altruismo servendo Bobcek, che però non capisce le sue intenzioni.

Lo slovacco ci riprova con un tiro al 72′, ma Turati blocca.

Spazio ADV dedicata a novisad
Al 75′ altro gol annullato al Frosinone, stavolta a Cichella, per un fallo precedente di Fayed su Bowie rilevato al Var. Poco dopo si ripete il duello ed è provvidenziale lo stesso Fayed per togliere a Bowie la palla del vantaggio neroverde dopo la solita progressione sulla fascia di Cinquegrano. Il punteggio non cambia e si va ai rigori. Il Sassuolo è infallibile con Berardi, Esposito, Thorstvedt e Bakola. Il Frosinone va a segno con Bobcek, Fayed e Zerbin, ma paga gli errori di Amey (parato da Turati) e Hasa (alto). Sarà la squadra di Aquilani a sfidare la Juve.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Turati 7; Cinquegrano 7, Odenthal 6, Leysen 6, Obrador 6 (9’st Van der Brempt 6); Thorstvedt 6, Lipani 6.5 (21’st Esposito 6), Ghion 6; Volpato 6 (9’st Berardi 6), Bowie 6 (35’st Bakola sv), Dominguez 7 (9’st Laurienté 6). In panchina: Satalino, Muric, Doig, Kulla, Caleta-Car, Adzic, Matic, Skjellerup, Idzes, Sulemana. Allenatore: Aquilani 6.

FROSINONE (4-3-3): Desplanches 6.5; Tchato 6, Amey 6, Akpoguma 5 (17’st Fayed 6.5), Terzic 7 (17’st Cittadini 6); Grillitsch 5.5 (1’st Cichella 6), Hasa 5.5, El Azzouzi 6 (35’st Masini sv); Fini 6.5, Birligea 6 (17’st Bobcek 6), Zerbin 6.

In panchina: Pisseri, Palmesani, Calvani, Raimondo, Calò, Kvernadze, Oyono, Monterisi, Bracaglia. Allenatore: Alvini 6.

ARBITRO: Calzavara di Varese 5.5.

RETI: 36’pt Dominguez, 47’pt Terzic.

SEQUENZA RIGORI: Bobcek gol, Berardi gol, Fayed gol, Esposito gol, Zerbin gol, Thorstvedt gol, Amey parato, Bakola gol, Hasa alto.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Akpoguma, Cinquegrano, Turati, Masini. Angoli: 6-5. Recupero: 3′ pt, 5′ st.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, famiglia vive nel negozio: sequestrati 300 chili di alimenti e sanzioni per 3.000 euro

Sassuolo, famiglia vive nel negozio: sequestrati 300 chili di alimenti e sanzioni per 3.000 euro

Poste Sassuolo: colpo grosso, e da manuale, nel fine settimana

Poste Sassuolo: colpo grosso, e da manuale, nel fine settimana

Sassuolo: col Torino la prima vittoria

Sassuolo: col Torino la prima vittoria

Sassuolo, chiede una sigaretta e minaccia con un machete due giovani: per lui 'Daspo urbano'

Sassuolo, chiede una sigaretta e minaccia con un machete due giovani: per lui 'Daspo urbano'

Sassuolo: deve scontare due anni di carcere, trovato in sala giochi

Sassuolo: deve scontare due anni di carcere, trovato in sala giochi

Soccorso per ubriachezza, la Polizia scopre che doveva essere in carcere

Soccorso per ubriachezza, la Polizia scopre che doveva essere in carcere

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti MotoGP: Raul Fernandez vince a Silverstone, Martin e Bezzecchi sul podio

MotoGP: Raul Fernandez vince a Silverstone, Martin e Bezzecchi sul podio

Gran Premio Olanda: Norris domina davanti ad Antonelli e Russell. Hamilton quarto

Gran Premio Olanda: Norris domina davanti ad Antonelli e Russell. Hamilton quarto

MotoGp, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e Bezzecchi

MotoGp, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e Bezzecchi

Infortunio per Sersanti, sospesa l'amichevole con il Vis Pesaro

Infortunio per Sersanti, sospesa l'amichevole con il Vis Pesaro

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Il Modena cede definitivamente Beyuku

Il Modena cede definitivamente Beyuku

Coppa Serie D, il Cittadela supera il Progresso ai rigori

Coppa Serie D, il Cittadela supera il Progresso ai rigori

Il Modena domina la partita: Cremonese piegata 3-0

Il Modena domina la partita: Cremonese piegata 3-0

Il Modena cerca il bis contro la Cremonese

Il Modena cerca il bis contro la Cremonese