Sassuolo: col Torino la prima vittoria

Il Sassuolo conquista la sua prima vittoria nel campionato di Serie A battendo il Torino per 2-1 al Mapei Stadium. A firmare l'incontro ci pensa il solito, intramontabile Domenico Berardi, che entra a partita in corso e regala tre punti d'oro alla formazione guidata da Alberto Aquilani. Per i granata di Ignazio Abate, invece, si tratta del secondo stop consecutivo in campionato





Il match comincia subito a ritmi altissimi. Dopo soli due minuti di gioco il Sassuolo colpisce una clamorosa traversa con Cinquegrano. Il gol del vantaggio neroverde arriva al 32': splendido assist di tacco del giovane Adzic per Cristian Volpato, che lascia partire una conclusione perfetta da fuori area trafiggendo Mascardi per l'1-0. Il Torino reagisce d'orgoglio e agguanta il pareggio in pieno recupero: al 45'+2', su un preciso assist dalla sinistra del diciannovenne Cacciamani, il difensore Pietro Comuzzo si inserisce con i tempi giusti e sigla di testa l'1-1 con cui si chiude la prima frazione.





Nel secondo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto regalando continui capovolgimenti di fronte. La svolta decisiva giunge al 72', quando Aquilani decide di giocarsi la carta Berardi inserendolo al posto di Bowie. Al numero 10 neroverde bastano appena sei minuti per lasciare il segno: al 78' Laurienté scodella una punizione laterale in area, Leysen prolunga di testa verso il centro e Berardi, con una strepitosa coordinazione al volo di sinistro, fulmina il portiere granata siglando il definitivo 2-1. Nel finale il forcing disperato del Toro, nel quale entra anche Duván Zapata, non produce gli effetti sperati contro un Sassuolo solido e compatto.