Dilettanti, amichevoli: Maranello già in palla, 4-0 al Colombaro

I risultati delle amichevoli di ieri: Spilamberto-Sanmichelese 1-2 (44’ Manzini SM, 55’ Raia. SP, 65’ Peddis SM), Valsa Savignano-Castelnuovo 1-1 (Scalinci V, Lodi C), Maranello-Colombaro 4-0 (Gualdi, De Pietri Tonelli, Galli, Baldari), Fiorano-Nonantola 2-0 (40' Cigarini, 70' Giovani), Guastalla-Campagnola 1-2 (Calabretti C, Dieng C, Boccaletti G), Polinago-Castellarano 1-4 (Bortolani P, Bettelli C, Leonardi C su rigore, Setti C, Barbieri C, Centese-La Pieve 3-0, Correggese-Arcetana 6-0 (8'pt De Tursi, 12'pt aut. Cabassa, 7'st Martina, 14'st Ravaioli, 28'st Omoregie, 33'st Martina), Vis S.Prospero-Montombraro 4-1 (per la Vis doppietta di Ceci, Vanacore, Guerzoni, per gli ospiti gol su rigore di Mauricio Ahumada (a '90), ex Real Casalecchio, in prova), Centese juniores-Junior Finale 1-0.
Mercato
In Eccellenza, al S.Agostino, che domenica ospiterà la Vis Cittadella, torna Filippo Fiorini (d '93) dalla Comacchiese. In Terza al Real Maranello ritorna Emmanuele Pasquarella (a '00).
Matteo Pierotti