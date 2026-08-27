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Follia in strada Sant'Anna: uomo in escandescenza e sanguinante sveglia il rione

Follia in strada Sant'Anna: uomo in escandescenza e sanguinante sveglia il rione

Intorno alle 4,30 un giovane nordafricano totalmente alterato ha chiesto aiuto e si è tagliato in ogni parte del corpo. Soccorso da Polizia e 118

2 minuti di lettura
Un'altra scena che chi vive lavora nel rione e ne è stato testimone, non dimenticherà. E' ormai l'alba, intorno alle 4,30 un cittadino nordafricano proveniente dall'area di uno dei capannoni abbandonati all'inizio di via Sant'Anna a Modena, già segnalato come luogo di spaccio, barcolla in mezzo alla strada e pronuncia parole sconnesse. Ha in mano una bottiglia di Whisky. Pare chieda aiuto. Nelle sua parole il riferimento allo scontro con una persona che gli doveva o avrebbe tolto 200 euro. Si avvicina ad un uomo che in quel momento in strada per recarsi al lavoro e chiede di chiamare la Polizia. L'uomo gli fa cenno di stare calmo e lo allontana. E' lui stesso che con un telefono cellulare prova a comporre il numero mentre continua a pronunciare frasi non comprensibili. Poi la situazione degenera. Incapace di rimanere in piedi si accascia su una panchina. Vicino c'è un cestino. Probabilmente estrae da li un oggetto metallico, pare il coperchio di una latta e inizia a tagliarci in ogni parte del corpo, forse per attirare l'attenzione. Si rialza coperto di sangue che perde da diversi tagli. Urla e percorre un tratto della pista ciclabile, barcollando per fermarsi pochi metri più avanti vicino ad un cartello stradale, dove questa mattina erano ancora visibili sono visibili ampie chiazze.
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Qui viene soccorso da sanitari e da personale della Polizia di Stato chiamati per la presenza di un ferito. L'uomo, un giovane nordafricano, è stato preso in carico e trasportato per le cure necessarie e per gli accertamenti.
L’episodio ha scosso un intero rione, anche se all'alba attraversato anche da numerose persone che si recano a Seta o al carcere. Un rione già segnato recentemente da altri episodi di degrado e ordine pubblico, su tutti l'incendio generato da fuochi d'artificio di persone che si recano nell'area del carcere per rendere omaggio a detenuti eccellenti.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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