L’episodio ha scosso un intero rione, anche se all'alba attraversato anche da numerose persone che si recano a Seta o al carcere. Un rione già segnato recentemente da altri episodi di degrado e ordine pubblico, su tutti l'incendio generato da fuochi d'artificio di persone che si recano nell'area del carcere per rendere omaggio a detenuti eccellenti.
Follia in strada Sant'Anna: uomo in escandescenza e sanguinante sveglia il rione
Intorno alle 4,30 un giovane nordafricano totalmente alterato ha chiesto aiuto e si è tagliato in ogni parte del corpo. Soccorso da Polizia e 118
L’episodio ha scosso un intero rione, anche se all'alba attraversato anche da numerose persone che si recano a Seta o al carcere. Un rione già segnato recentemente da altri episodi di degrado e ordine pubblico, su tutti l'incendio generato da fuochi d'artificio di persone che si recano nell'area del carcere per rendere omaggio a detenuti eccellenti.
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