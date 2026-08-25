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Lite con lama tra due minorenni per una maglietta

Lite con lama tra due minorenni per una maglietta

Entrambi ospiti di una comunità, fermati dai Carabinieri in zona autostazione. Per difendersi dall'aggressore uno ha estratto un taglierino per colpire

1 minuto di lettura

Per non avere restituito una maglietta prestata è stato aggredito e per difendersi ha estratto un taglierino con il quale ha colpito ferendo al braccio l'aggressore. Protagonisti della rissa per futili motivi ma presto degenerata in una aggressione violenta, due minorenni, entrambi ospiti di una comunità, che ieri sera, in zona autostazione a Modena, sono stati raggiunti dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa.


Giunti sul posto, i Carabinieri si sono trovati di fronte a una scena singolare: un ragazzo poco più che diciassettenne ha riportato una ferita da taglio al braccio, causata da un diverbio futile, scaturito da un motivo decisamente insolito, ovvero la mancata restituzione di un capo d'abbigliamento, una maglietta, dato in prestito ad un conoscente.


L'aggressore, anch’egli minorenne, ospite di una struttura d'accoglienza adiacente al luogo dei fatti, per difendersi nel corso della lite avrebbe utilizzato una piccola lama, tipo tagliacarte, per poi disfarsene precipitosamente.


Dopo aver richiesto il soccorso di personale sanitario sul posto, il ferito è stato medicato e ha successivamente riportato una prognosi di 12 giorni, mentre i Carabinieri hanno condotto il responsabile presso i propri Uffici per gli approfondimenti del caso, procedendo con il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per le lesioni provocate e per il porto abusivo dell'arma improvvisata.

Al termine degli atti di rito, il minorenne è stato riaccompagnato presso la struttura ospitante e riaffidato alle cure dell'educatore di turno. 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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