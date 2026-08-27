Guiglia, sferra un pugno ad un carabiniere: immobilizzato con il teser ed arrestato

Il 24 agosto i carabinieri di Vignola hanno arrestato, in flagranza, un uomo per resistenza e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale ai danni di un militare dell’Arma.

Alle 20 circa di sera è stato segnalato un diverbio tra conviventi a Guiglia, durante il quale l’uomo ha manifestato intenti autolesivi, alla presenza del personale sanitario del 118 che era già sul posto.

All’arrivo dei carabinieri, l’indagato si è diretto improvvisamente verso uno dei militari e, dopo aver rivolto nei suoi confronti frasi minacciose, lo ha colpito con un pugno al collo, nonostante i ripetuti inviti a calmarsi ed a desistere dal suo atteggiamento.

L’uomo è stato immobilizzato col taser e messo in sicurezza, mentre il carabiniere aggredito è andato pronto soccorso dell’ospedale di Vignola con lesioni fortunatamente non gravi.

Il Gip ha convalidato l’arresto.