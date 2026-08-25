Piazza Roma di nuovo arena del Beach Volley internazionale

A pochi giorni di distanza dagli Europei andati in scena in Polonia si torna in campo nell’appuntamento organizzato da Mutina Beach insieme ad Ingegneria Emiliana, con un ruolo centrale di un autentico punto di riferimento mondiale per il beach volley internazionale come Roberto Reggiani e con il supporto del Comitato Provinciale Fipav di Modena.
Date e formula del torneo
La formula del torneo sarà quella consueta di tutti gli appuntamenti di categoria Futures. Si partirà nella giornata di giovedì 27 agosto con le sedici coppie maschili e femminili che si sfideranno nelle qualificazioni per stabilire le quattro che conquisteranno l’accesso ai due tabelloni principali dove, ad attenderle, ci sono altre dodici coppie per genere.
Da venerdì 28 agosto il via ai match valevoli
Domenica 30 agosto l’epilogo con le fasi finali che assegneranno titoli e piazzamenti sul podio. L’Arena allestita per l’occasione in Piazza Roma tornerà quindi per ospitare il campo gara principale, mentre Mutina Beach ospiterà un secondo campo oltre a quelli di riscaldamento.
Le coppie più attese
In attesa dei tabelloni ufficiali tanta Italia nel torneo maschile tra le coppie più accreditate e già qualificate per il Main Draw. Al numero uno troviamo gli azzurri Marco Viscovich e Davide Borracino, mentre al numero tre gli esperti Enrico Rossi e Marco Caminati, con quest’ultimo che si impose un anno fa al fianco del padrone di casa Davis Krumins. Al numero cinque, invece, troviamo Marco Ulisse, terzo al fianco di Matteo Cecchini nel torneo dello scorso anno, assieme a Giacomo Spadoni.
Per i colori modenesi e di Mutina Beach, invece, partirà dalle qualificazioni l’avventura di Davis Krumins affiancato dal campionissimo azzurro Daniele Lupo, che assieme a Paolo Nicolai ha scritto le pagine più importanti della storia del beach volley italiano.