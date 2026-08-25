Piazza Roma di nuovo arena del Beach Volley internazionale

Il grande beach volley internazionale torna a Modena dodici mesi dopo il grande successo del 2025 e sale ancora di livello diventando una tappa del Beach Pro Tour Mondiale. Nello scenariodi Piazza Roma e nella struttura allestita per l’occasione all’interno di Mutina Beach si sfideranno dal 27 al 30 agosto i grandi protagonisti della sabbia in un torneo valido per la categoria Futures del massimo circuito mondiale, con coppie provenienti anche da Brasile, Giappone e tanti altri stati di ogni continente.

A pochi giorni di distanza dagli Europei andati in scena in Polonia si torna in campo nell’appuntamento organizzato da Mutina Beach insieme ad Ingegneria Emiliana, con un ruolo centrale di un autentico punto di riferimento mondiale per il beach volley internazionale come Roberto Reggiani e con il supporto del Comitato Provinciale Fipav di Modena.

La formula del torneo sarà quella consueta di tutti gli appuntamenti di categoria Futures. Si partirà nella giornata di giovedì 27 agosto con le sedici coppie maschili e femminili che si sfideranno nelle qualificazioni per stabilire le quattro che conquisteranno l’accesso ai due tabelloni principali dove, ad attenderle, ci sono altre dodici coppie per genere.Da venerdì 28 agosto il via ai match valevoliper le quattro pool, con le vincitrici di ognuna che si qualificheranno direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e terze classificate accederanno agli ottavi e le quarte usciranno dalla competizione.Domenica 30 agosto l’epilogo con le fasi finali che assegneranno titoli e piazzamenti sul podio. L’Arena allestita per l’occasione in Piazza Roma tornerà quindi per ospitare il campo gara principale, mentre Mutina Beach ospiterà un secondo campo oltre a quelli di riscaldamento.

In attesa dei tabelloni ufficiali tanta Italia nel torneo maschile tra le coppie più accreditate e già qualificate per il Main Draw. Al numero uno troviamo gli azzurri Marco Viscovich e Davide Borracino, mentre al numero tre gli esperti Enrico Rossi e Marco Caminati, con quest’ultimo che si impose un anno fa al fianco del padrone di casa Davis Krumins. Al numero cinque, invece, troviamo Marco Ulisse, terzo al fianco di Matteo Cecchini nel torneo dello scorso anno, assieme a Giacomo Spadoni.Per i colori modenesi e di Mutina Beach, invece, partirà dalle qualificazioni l’avventura di Davis Krumins affiancato dal campionissimo azzurro Daniele Lupo, che assieme a Paolo Nicolai ha scritto le pagine più importanti della storia del beach volley italiano.Al numero uno di questo tabellone, invece, ci sarannno gli olandesi Mart van Werkhoven e Cain van Hal a loro volta protagonisti dell’appuntamento andato in scena nel 2025. In campo femminile, invece, grande attesa per il “ritorno a casa” di Valentina Gottardi che sarà al numero uno del tabellone principale assieme alla sua attuale compagne Reka Orsi Toth. Alle loro spalle due coppie olandesi con il numero due e quattro, mentre in mezzo a loro troviamo le slovacche Barbora Tokosova e Martina Terenova, numero 83 del ranking mondiale. Al numero dieci, invece, troviamo Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, che con Gottardi ha fatto coppia durante le annate del Club Italia prima che la modenese arrivasse ai vertici affiancando l’olimpionica Marta Me- negatti prima e la Orsi Toth ora.