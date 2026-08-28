Il Modena domina la partita: Cremonese piegata 3-0

Un Modena scintillante, straripante, e assoluto dominatore del campo per tutto l’arco della partita sbanca lo Zini di Cremona (3-0) conquistando una vittoria frutto di una partita di altissimo livello giocata dai gialli, specialmente nella prima ora di gioco. Il Modena fa due vittorie su due trasferte, al termine di una partita di fatto senza storia, dominata dai gialli, che hanno giocato con grande personalità e senza alcuna paura.Dopo la forte tromba d’aria con conseguente violenta grandinata abbattutasi su Cremona nel pomeriggio, si gioca regolarmente allo Zini.Galloppa riparte dal secondo tempo di Benevento: davanti a Chichizola, linea a quattro con Tonoli, Nador, Nieling e Zampano; a centrocampo, Santoro, Brugman, e Bianco, mentre davanti Olzer e Caso giocano in appoggio a Ambrosino in un 4-3-3 che si trasforma a tratti in 4-3-2-1. Dopo un avvio in sordina, al 9’ occasionissima del Modena: palla da Chichizola ad Ambrosino, che appoggia dietro a Bianco poi subito in profondità per Tonoli che ha tu per tu con Agazzi si fa respinger il tiro, ma l’arbitro fischia perche Tonoli era in fuorigioco sull’avvio dell’azione.Modena in campo con personalità e senza paura che fin da subito cerca di comandare il gioco e di tenere il possesso palla; al 21’ ripartenza dei gialli, Caso serve l’accorrente Bianco, palla a lato; al 30’ Chichizola di pugno su conclusione da fuori di Luperto.Al 31’ Modena in vantaggio con una perla di Olzer: pennellata di Brugman che pesca Olzer dietro la linea dei difensori, controllo sopraffino di sinistro e palla in gol sull’uscita di Agazzi; al 33’ altra occasione per i gialli: Zampano si invola sulla sinistra e serve al centro per l’accorrente Caso anticipato in corner. Modena in questa fase assoluto padrone del campo. Allo scadere altro capolavoro di Olzer, che dal vertice destro dell’area di rigore lascia partire un sinistro a giro che si infila nell’angolino alto alla destra dell’immobile Agazzi. Allo scadere assist di Caso per Ambrosino che realizza il terzo gol, ma Rapuano annulla per fuorigioco di Ambrosino, poi confermato dal check del Var.Nella ripresa, al 55’ Caso cala subito il tris: ripartenza di Ambrosino dalla propria area, che semina la difesa avversaria e serve l’accorrente Caso, che appena entrato in area di rigore avversaria, a tu per tu con Agazzi non sbaglia.Al 59’ Galloppa muove la panchina: dentro Azzi e Imputato per Caso e Olzer.La terza rete del Modena spegne di fatto la partita; i gialli rallentano il ritmo e congelano il pallone, la Cremonese, nonostante i cambi, sembra non avere le forze fisiche e mentali per provare a riaprire la partita. Al 78’ spazio per il debutto di Acquah in campo per Brugman. Al 85’ Montevago e Bohzanaj per Zampano e Ambrosino. L’arbitro concede 3’ di recupero prima di fischiare la fine e scatenare il tripudio degli oltre mille tifosi gialloblù presenti.Modena oggi assoluto padrone del campo, sotto tutti gli aspetti, tattico, fisico, tecnico e mentale. Una vittoria squillante, e mai in discussione, che lancia il Modena in testa alla classifica a punteggio pieno, in attesa dei risultati delle gare del weekend: nel frattempo, salutate la capolista.Modena di nuovo in campo domenica prossima 6 settembre per il debutto stagionale al Braglia, finalmente, contro l’Avellino alle ore 15.00.