Il Modena domina la partita: Cremonese piegata 3-0

Dopo la forte tromba d’aria con conseguente violenta grandinata abbattutasi su Cremona nel pomeriggio, si gioca regolarmente allo Zini.
Galloppa riparte dal secondo tempo di Benevento: davanti a Chichizola, linea a quattro con Tonoli, Nador, Nieling e Zampano; a centrocampo, Santoro, Brugman, e Bianco, mentre davanti Olzer e Caso giocano in appoggio a Ambrosino in un 4-3-3 che si trasforma a tratti in 4-3-2-1. Dopo un avvio in sordina, al 9’ occasionissima del Modena: palla da Chichizola ad Ambrosino, che appoggia dietro a Bianco poi subito in profondità per Tonoli che ha tu per tu con Agazzi si fa respinger il tiro, ma l’arbitro fischia perche Tonoli era in fuorigioco sull’avvio dell’azione.
Modena in campo con personalità e senza paura che fin da subito cerca di comandare il gioco e di tenere il possesso palla; al 21’ ripartenza dei gialli, Caso serve l’accorrente Bianco, palla a lato; al 30’ Chichizola di pugno su conclusione da fuori di Luperto.
Nella ripresa, al 55’ Caso cala subito il tris: ripartenza di Ambrosino dalla propria area, che semina la difesa avversaria e serve l’accorrente Caso, che appena entrato in area di rigore avversaria, a tu per tu con Agazzi non sbaglia.
La terza rete del Modena spegne di fatto la partita; i gialli rallentano il ritmo e congelano il pallone, la Cremonese, nonostante i cambi, sembra non avere le forze fisiche e mentali per provare a riaprire la partita. Al 78’ spazio per il debutto di Acquah in campo per Brugman. Al 85’ Montevago e Bohzanaj per Zampano e Ambrosino. L’arbitro concede 3’ di recupero prima di fischiare la fine e scatenare il tripudio degli oltre mille tifosi gialloblù presenti.
Modena oggi assoluto padrone del campo, sotto tutti gli aspetti, tattico, fisico, tecnico e mentale. Una vittoria squillante, e mai in discussione, che lancia il Modena in testa alla classifica a punteggio pieno, in attesa dei risultati delle gare del weekend: nel frattempo, salutate la capolista.
Modena di nuovo in campo domenica prossima 6 settembre per il debutto stagionale al Braglia, finalmente, contro l’Avellino alle ore 15.00.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc