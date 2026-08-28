'Modena, milioni spesi per l'accoglienza, ma il disagio in strada è un'emergenza'

'Le fotografie e le testimonianze che riceviamo come Comitato Modena Merita di Più sono sempre di più; la persona riversa su un marciapiede di viale Crispi, riporta al centro una questione sempre più evidente: marginalità, dipendenze e degrado continuano a manifestarsi nelle strade di Modena. Non ci interessa puntare il dito contro chi è in difficoltà, ma capire perché, nonostante milioni di euro investiti, continuiamo ad assistere a scene come questa'. Così il Comitato Modena Merita di più.



Per Modena Merita di Più, però, agli stanziamenti devono corrispondere risultati verificabili: 'Quanto costa complessivamente questo sistema? Quante persone riesce realmente a rendere autonome e integrate? E soprattutto, quali risposte sta mettendo in campo il Comune davanti alla diffusione del crack e alle situazioni di grave marginalità che i cittadini continuano a segnalare? A questo quadro si aggiungono le preoccupazioni per la sicurezza, alimentate anche da recenti episodi di violenza come l'aggressione avvenuta in agosto in via Gallucci, dove due giovani sono rimasti feriti. Accogliere deve significare recuperare, integrare e restituire autonomia. Se dopo milioni di euro investiti il disagio rimane sui nostri marciapiedi, è legittimo chiedere se il sistema stia funzionando davvero, chiediamo quindi all'Amministrazione comunale dati, risultati e soprattutto un piano chiaro contro la diffusione delle droghe e il degrado urbano'.