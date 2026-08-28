Il Modena cerca il bis contro la Cremonese

Modena in campo nell’anticipo del venerdì contro la Cremonese allo stadio Zini; dopo la bella vittoria di Benevento, arriva la seconda trasferta consecutiva contro una delle retrocesse dalla serie A e sarà subito un bel banco di prova per il Modena, che potrà testare le sue qualità e le sue capacità contro una delle formazioni accreditate per la promozione diretta; la partita costituirà il primo vero banco di prova sullo stato di salute generale del Modena e sui progressi del gruppo, anche in vista del rush finale di calciomercato, giunto alle sue battute finali. I grigiorossi arrivano dalla sconfitta al debutto subita ad Empoli e sognano i tre punti per un pronto riscatto; ma i gialli hanno la capacità e le mosse per giocare a viso aperto e senza paura, come richiesto da Galloppa. Il Modena può diventare la mina vagante del campionato, e la partita di oggi potrà dare utili indicazioni in questo senso.

Sarà una partita di incroci di ex: Bonato ha lavorato a Cremona, così come Azzi, e come il cigno De Luca, a Modena la scorsa stagione, ma le attenzioni saranno tutte per l’ex capitano gialloblù Fabio Gerli, alla sua prima volta da avversario del Modena dopo sei stagioni, 209 presenze e 6 reti con la maglia gialloblù.

Il Modena ha giocato allo Zini in 29 occasioni; nei precedenti ci sono 13 vittorie della Cremonese, 8 pareggi, 8 vittorie del Modena; i gialli non vincono a Cremona dal 17 marzo 2006, campionato di serie B, finì 1 a 0 con rete di Graffiedi; l’ultimo precedente risale invece al 26 gennaio 2025, finì con un pareggio per 2 a 2.

Per la gara odierna, Galloppa sconta le solite assenze degli infortunati Laidani, Manquant, e Sersanti, ai quali si aggiunge Stenio Zanetti che non figura tra i convocati per un acciacco accusato nell’ultimo allenamento; rientrano invece Ronco, Adorni, e Olzer che ha scontato il turno di squalifica. Per la formazione, davanti a Chichizola, probabile linea a tre con Tonoli, uno tra Nador e Adorni, e Nieling; a centrocampo, possibile debutto di Azzi a sinistra con Zampano a destra, il sacrificato sarebbe Imputato; al centro pare sicuro Brugman e uno tra Bianco e Santoro. In attacco i dubbi maggiori; le scelte sono tra Ambrosino punta centrale, con Caso e Olzer a sostegno, oppure ancora Mendes attaccante di riferimento, con Ambrosino e Caso e Olzer alle sue spalle, qualora Galloppa scelga di attaccare in modo diverso, giocando a quattro dietro.

Arbitra la partita Antonio Rapuano della sezione di Rimini, con il quale il Modena ha 3 precedenti, con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta: sono invece sei i precedenti della Cremonese, con 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

Calcio di inizio alle ore 20.30 allo stadio Zini di Cremona, davanti a 1103 tifosi gialloblù che uniti nel nome di Modena saranno pronti a sostenere il volo del canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc