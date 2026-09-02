Il Modena cede definitivamente Beyuku

Dopo l'arrivo, nelle file del Modena, di Francesco Folino, ufficializzato ieri, oggi il Modena FC ha ufficializzato la cessione, a titolo definitivo di Gady-Pierre Beyuku al Blackburn Rovers, club inglese militante in Championship.

Arrivato a Modena nell’estate del 2024, dopo l’esperienza con la Primavera della Triestina, il classe 2005 si è ritagliato fin da subito uno spazio importante in Prima Squadra. Nella sua prima stagione in Serie B ha collezionato 13 presenze, realizzando 2 reti. Nella stagione successiva è sceso in campo in 30 occasioni, trovando anche il gol nella vittoria sul campo del Venezia.

Il percorso in gialloblù gli ha permesso di conquistare anche la convocazione nella Nazionale francese Under 20, con la quale ha preso parte al Mondiale di categoria nell’ottobre 2025.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC ha rivolto un caloroso saluto a Gady, ringraziandolo per la dedizione, la professionalità e l’attaccamento alla maglia sempre dimostrati. 'A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera' - scrive la società.

