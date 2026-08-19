Il Modena si allena a porte aperte e arriva l'abbraccio di 400 tifosi

La settimana proseguirà con regolari sedute mattutine fino a venerdì quando, nel primo pomeriggio, la squadra partirà per il ritiro di Benevento. L’appuntamento con il debutto in campionato è per sabato 22 agosto alle ore 21, fischio d’inizio di Benevento-Modena al “Ciro Vigorito”. A termine dell'allenamento incontro in sala stampa del Braglia con Antonio Imputato, arrivato a Modena sei mesi fa, al termine della scorsa stagione
Imputato, a domanda, non ha nascosto la propria soddisfazione per la massiccia presenza di pubblico ad assistere l'allenamento nonostante sia ancora la settimana successiva al ferragosto: 'Vedere così tanta gente oggi allo Zelocchi ci fa enormemente piacere. Sentire l'abbraccio e l'entusiasmo dei nostri tifosi ci dà una spinta incredibile e la carica giusta per affrontare la stagione nel migliore dei modi'.
Il focus del gruppo è ora interamente rivolto all'anticipo di sabato sera. La trasferta contro il Benevento si preannuncia complessa, nonostante il blasone e lo status di neopromossa della formazione avversaria. 'Sabato ci aspetta una partita molto difficile. Loro sono una neopromossa, ma questo non significa nulla in un campionato così equilibrato. Andremo a Benevento con coraggio, pronti a fare la nostra partita a viso aperto e a lottare su ogni pallone per portare a casa un risultato positivo'.