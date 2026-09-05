Modena, Primavera: poker vincente nella prima di campionato

Il miglior esordio possibile in campionato per la Primavera di mister Paolo Mandelli, che al “Leo Vicini” di Savignano si afferma con un poker sulla Pro Vercelli.

A seguire da vicino i giovani canarini anche la proprietà, con il Presidente Carlo Rivetti e il CEO Silvio Rivetti, insieme alla dirigenza e al tecnico della Prima Squadra Daniele Galloppa.





Primo tempo. La prima chance la creano gli ospiti all’8′, Bosi è attento a respingere con i piedi un tiro insidioso dall’interno dell’area di rigore. I canarini rispondono al 17′ con Diarra, che si accentra sul destro e conclude in diagonale, blocca il portiere. Al 28′ Bruno colpisce il palo esterno con una conclusione potente di destro, da posizione leggermente defilata. L’1-0 arriva quattro minuti più tardi: Egharevba si sovrappone a Diarra sulla sinistra, riceve e serve al centro un preciso rasoterra per Colpo, che prima trova la risposta di Andreotti e poi, sulla ribattuta, insacca da pochi passi. I gialloblù raddoppiano al 43′, Ungureanu pennella un cross morbido sul secondo palo per Diarra, che di prima intenzione non sbaglia. Nel recupero c’è spazio per il tris: grande giocata di Fabbri, che prima si libera di due avversari e poi serve l’assist a Diarra, freddo a battere il portiere con un diagonale preciso.





Secondo tempo. Nella ripresa il Modena continua a rendersi pericoloso. Al 14’ Desiderato prova la conclusione da fuori area, ma il portiere blocca. Due minuti più tardi gli ospiti sfiorano il gol sugli sviluppi di una punizione, con una girata al volo che scheggia la traversa. Al 30’ Fabbri guida una ripartenza, si accentra e calcia di poco a lato, mentre al 33’ va ancora vicino al gol con un colpo di testa su corner battuto da Desiderato. Il poker arriva al 38’: Desiderato trova il gol con un diagonale preciso e chirurgico da fuori area.





Il tabellino





Modena - Pro Vercelli 4-0





Reti: 32′ pt Colpo (M), 43′ e 47′ pt Diarra (M), 38′ st Desiderato (M).





MODENA: Bosi, Ungureanu, Egharevba (12′ st Bellofiore), Arnaboldi, Rubino, Motta, Bruno (29′ st Andolina), Fabbri (35′ st Fontana), Colpo (12′ st Paiola), Desiderato, Diarra (12′ st Obasuyi). Allenatore: Mandelli.

A disposizione: Scucchi, Leprai, Bernardinis, Lazzarotti, Nekhli, Coratella, Landulfo.





PRO VERCELLI: Andreotti, Amorese, Ayachi, De Rosa, Carmagnola, Orsi (19′ st Longobardo), Hicham, Mastriani (1′ st Jushi), Badan (35′ st Simone), Money (1′ st Samaritano), Foti. Allenatore: Konko.

A disposizione: Ottaviano, Amendolagine, D’Aversa, Barone, Perardi, Possagno, Reci, Shaker.

Marcatori: 32′ pt Colpo (M), 43′ e 47′ pt Diarra (M), 38′ st

Desiderato (M).

Ammoniti: 19′ pt Rubino (M), 46′ pt Egharevba (M), 4′ st Orsi (P), 7′ st Ayachi (P), 25′ st Carmagnola (P).