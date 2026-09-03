XV Memorial Nardino Previdi: I risultati della Prima Giornata

Si è disputata la prima giornata della quindicesima edizione del Memorial Nardino Previdi. Il primo atto della manifestazione è andato in scena sul campo “Manfredini” di Saliceta ed
allo stadio “Zanti” di San Michele dei Muchietti.
Alle 19:30 due derby tra quattro compagini della provincia di Modena. Tre società professionistiche (Modena, Sassuolo e Carpi) ed una dilettante, la Sanmichelese. Nel derby
del Manfredini ecco la vittoria del Modena, che ha prevalso sul Carpi per un risultato finale di 1-0. La partita che si è giocata allo “Zanti” il Sassuolo ha vinto per 6-1 sulla
Sanmichelese.
Il turno delle 21:00 ha visto scendere in campo Roma ed Hellas Verona, la contesa è terminata 3-0 in favore dei capitolini.
Sul campo della polisportiva di Modena mentre a San Michele ecco la Reggiana che ha avuto la meglio sul Bologna per 4-2.
Di seguito ecco i risultati nel dettaglio:
MODENA – CARPI 1-0
SASSUOLO – PCS SANMICHELESE 6-1
ROMA – HELLAS VERONA 3-0
REGGIANA – BOLOGNA 4-2
Tutte le informazioni aggiornate sul Previdi sono disponibili sul sito web www.memorialprevidi.it, sulla
pagina facebook www.facebook.com/MemorialNardinoPrevidi , sulla pagina instagram del torneo
@memorialprevidi e sull’account X del torneo @MemPrevidi.
Foto, pagina FB ufficiale torneo Previdi