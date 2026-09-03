XV Memorial Nardino Previdi: I risultati della Prima Giornata

Si è disputata la prima giornata della quindicesima edizione del Memorial Nardino Previdi. Il primo atto della manifestazione è andato in scena sul campo “Manfredini” di Saliceta ed

allo stadio “Zanti” di San Michele dei Muchietti.

Alle 19:30 due derby tra quattro compagini della provincia di Modena. Tre società professionistiche (Modena, Sassuolo e Carpi) ed una dilettante, la Sanmichelese. Nel derby

del Manfredini ecco la vittoria del Modena, che ha prevalso sul Carpi per un risultato finale di 1-0. La partita che si è giocata allo “Zanti” il Sassuolo ha vinto per 6-1 sulla

Sanmichelese.

Il turno delle 21:00 ha visto scendere in campo Roma ed Hellas Verona, la contesa è terminata 3-0 in favore dei capitolini.

Sul campo della polisportiva di Modena mentre a San Michele ecco la Reggiana che ha avuto la meglio sul Bologna per 4-2.





Di seguito ecco i risultati nel dettaglio:

MODENA – CARPI 1-0

SASSUOLO – PCS SANMICHELESE 6-1

ROMA – HELLAS VERONA 3-0

REGGIANA – BOLOGNA 4-2





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