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Coppa Italia, il Carpi passa il turbo ai rigori

Coppa Italia, il Carpi passa il turbo ai rigori

Contro la Pro Vercelli partita sofferta.

2 minuti di lettura
Una battaglia infinita e un verdetto arrivato soltanto dal dischetto. Il Carpi stacca il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, superando una determinata Pro Vercelli per 7-6 dopo i calci di rigore, in un match che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo.
Allo stadio Sandro Cabassi va in scena una partita bloccata nel primo tempo, ma che si accende improvvisamente nella ripresa. Al 48' sono gli ospiti a sbloccare il risultato grazie a una zampata di Luc van Koeverden, bravo a sfruttare la prima vera disattenzione della retroguardia emiliana. La Pro Vercelli accarezza a lungo il sogno della qualificazione, difendendo il vantaggio con ordine e costringendo il Carpi a un forcing disperato.
Quando l'eliminazione sembrava ormai inevitabile, al 93' in pieno recupero, arriva l'episodio che cambia la storia del match: il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto si presenta il veterano Federico Casarini che, con freddezza glaciale, firma l'1-1 e trascina la sfida ai rigori.

 

Il tabellino

 

AC Carpi vs Pro Vercelli 1-1 (7-6 d.c.r.) (0-0)
Reti: 48′ Van Koeverden (P), 90’+3 Casarini rig. (C)
AC Carpi (3-4-2-1): Gasperini; Zagnoni (dal 63′ Gatti), Rossini, Desole; Bagatti, Viti (dal 31′ Astrologo), Forapani (dal 63′ Figoli), Tcheuna (dall’84’ Vaglica); Vitale (dal 63′ Sall), Casarini; Carcani.
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A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Maggio, Nesi, Giva, Cecotti, Puletto, Morosini, Montipò. All. Cassani
Pro Vercelli (4-3-3): Del Favero; Perotti, Coccolo (dal 60′ Ronchi), Van Koeverden, Carosso; El Bakkali, Burruano (dal 75′ Iotti), Ciammaglichella (dal 46′ Boufandar); Rutigliano, Comi, Iori (dal 60′ Sow). A disposizione: Livieri, Ottaviano, Piran, Pagliari, Zacchera, Mallahi, Satriano, Bertoli. All. Bonera
Arbitro: Sig. Cerea sez. Bergamo/ Assistenti: Macchia – Posteraro/ 4° Ufficiale Sig. Vincenzi (Bologna)
Ammoniti: Van Koeverden (P), Boufandar (P), Rossini (C), Astrologo (C), El Bakkali (P), Ronchi (P)
Espulsi: /
Recupero: 5’ p.t.; 5’ s.t.

CALCI DI RIGORE

 

Comi (P) gol
Astrologo (C) gol
Iotti (P) palo
Carcani (C) parato
El Bakkali (P) gol
Sall (C) gol
Piran (P) gol
Casarini (C) gol
Van Koeverden (P) gol
Figoli (C) gol
Carosso (P) gol
Gatti (C) gol
Boufandar (P) fuori
Bagatti (C) gol

 

Foto, Daniele Lugli
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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