Coppa Italia, il Carpi passa il turbo ai rigori

Allo stadio Sandro Cabassi va in scena una partita bloccata nel primo tempo, ma che si accende improvvisamente nella ripresa. Al 48' sono gli ospiti a sbloccare il risultato grazie a una zampata di Luc van Koeverden, bravo a sfruttare la prima vera disattenzione della retroguardia emiliana. La Pro Vercelli accarezza a lungo il sogno della qualificazione, difendendo il vantaggio con ordine e costringendo il Carpi a un forcing disperato.
Quando l'eliminazione sembrava ormai inevitabile, al 93' in pieno recupero, arriva l'episodio che cambia la storia del match: il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto si presenta il veterano Federico Casarini che, con freddezza glaciale, firma l'1-1 e trascina la sfida ai rigori.
Il tabellino
AC Carpi vs Pro Vercelli 1-1 (7-6 d.c.r.) (0-0)
Reti: 48′ Van Koeverden (P), 90’+3 Casarini rig. (C)
AC Carpi (3-4-2-1): Gasperini; Zagnoni (dal 63′ Gatti), Rossini, Desole; Bagatti, Viti (dal 31′ Astrologo), Forapani (dal 63′ Figoli), Tcheuna (dall’84’ Vaglica); Vitale (dal 63′ Sall), Casarini; Carcani.
Pro Vercelli (4-3-3): Del Favero; Perotti, Coccolo (dal 60′ Ronchi), Van Koeverden, Carosso; El Bakkali, Burruano (dal 75′ Iotti), Ciammaglichella (dal 46′ Boufandar); Rutigliano, Comi, Iori (dal 60′ Sow). A disposizione: Livieri, Ottaviano, Piran, Pagliari, Zacchera, Mallahi, Satriano, Bertoli. All. Bonera
Arbitro: Sig. Cerea sez. Bergamo/ Assistenti: Macchia – Posteraro/ 4° Ufficiale Sig. Vincenzi (Bologna)
Ammoniti: Van Koeverden (P), Boufandar (P), Rossini (C), Astrologo (C), El Bakkali (P), Ronchi (P)
Espulsi: /
Recupero: 5’ p.t.; 5’ s.t.
CALCI DI RIGORE
Comi (P) gol
Astrologo (C) gol
Iotti (P) palo
Carcani (C) parato
El Bakkali (P) gol
Sall (C) gol
Piran (P) gol
Casarini (C) gol
Van Koeverden (P) gol
Figoli (C) gol
Carosso (P) gol
Gatti (C) gol
Boufandar (P) fuori
Bagatti (C) gol
Foto, Daniele Lugli