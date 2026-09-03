Coppa Italia, il Carpi passa il turbo ai rigori

Una battaglia infinita e un verdetto arrivato soltanto dal dischetto. Il Carpi stacca il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, superando una determinata Pro Vercelli per 7-6 dopo i calci di rigore, in un match che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo.Allo stadio Sandro Cabassi va in scena una partita bloccata nel primo tempo, ma che si accende improvvisamente nella ripresa. Al 48' sono gli ospiti a sbloccare il risultato grazie a una zampata di Luc van Koeverden, bravo a sfruttare la prima vera disattenzione della retroguardia emiliana. La Pro Vercelli accarezza a lungo il sogno della qualificazione, difendendo il vantaggio con ordine e costringendo il Carpi a un forcing disperato.Quando l'eliminazione sembrava ormai inevitabile, al 93' in pieno recupero, arriva l'episodio che cambia la storia del match: il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto si presenta il veterano Federico Casarini che, con freddezza glaciale, firma l'1-1 e trascina la sfida ai rigori.

AC Carpi vs Pro Vercelli 1-1 (7-6 d.c.r.) (0-0)Reti: 48′ Van Koeverden (P), 90’+3 Casarini rig. (C)AC Carpi (3-4-2-1): Gasperini; Zagnoni (dal 63′ Gatti), Rossini, Desole; Bagatti, Viti (dal 31′ Astrologo), Forapani (dal 63′ Figoli), Tcheuna (dall’84’ Vaglica); Vitale (dal 63′ Sall), Casarini; Carcani.A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Maggio, Nesi, Giva, Cecotti, Puletto, Morosini, Montipò. All. CassaniPro Vercelli (4-3-3): Del Favero; Perotti, Coccolo (dal 60′ Ronchi), Van Koeverden, Carosso; El Bakkali, Burruano (dal 75′ Iotti), Ciammaglichella (dal 46′ Boufandar); Rutigliano, Comi, Iori (dal 60′ Sow). A disposizione: Livieri, Ottaviano, Piran, Pagliari, Zacchera, Mallahi, Satriano, Bertoli. All. BoneraArbitro: Sig. Cerea sez. Bergamo/ Assistenti: Macchia – Posteraro/ 4° Ufficiale Sig. Vincenzi (Bologna)Ammoniti: Van Koeverden (P), Boufandar (P), Rossini (C), Astrologo (C), El Bakkali (P), Ronchi (P)Espulsi: /Recupero: 5’ p.t.; 5’ s.t.

Comi (P) golAstrologo (C) golIotti (P) paloCarcani (C) paratoEl Bakkali (P) golSall (C) golPiran (P) golCasarini (C) golVan Koeverden (P) golFigoli (C) golCarosso (P) golGatti (C) golBoufandar (P) fuoriBagatti (C) gol

Foto, Daniele Lugli