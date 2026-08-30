Coppa Serie D, il Cittadela supera il Progresso ai rigori

Si affrontano a San Damaso Cittadella Modena e Progresso, nella sfida valida per la Coppa Italia di Serie D. Parte forte la formazione di casa, che prova a mettere in difficoltà la retroguardia del Progresso con un pressing alto. Al 12’ è però la formazione ospite ad arrivare sul fondo, mettendo in mezzo un pallone rasoterra che non trova alcun compagno. Al 16’ il Cittadella Modena passa in vantaggio: Rizq serve un bellissimo pallone filtrante per Bertuzzi, che si presenta davanti alla porta e trafigge il portiere con una conclusione potente. La gara prosegue senza particolari occasioni e al 25’ il Cittadella mantiene il vantaggio. Al 36’, però, il Progresso trova il pareggio: Mantini respinge un tiro dal limite dell’area, ma l’attaccante ospite è il più rapido ad avventarsi sulla respinta e a depositare il pallone in rete. Il primo tempo si chiude così sul risultato di 1-1. Nella ripresa entrambe le formazioni ripartono senza effettuare cambi. Dopo appena due minuti, il Cittadella ha una grande occasione per tornare avanti: Cericola recupera palla e serve Bertuzzi, che si presenta a tu per tu con il portiere, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Il tabellino

Poco dopo, altra occasione per i padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con un colpo di testa che termina di poco sopra la traversa. Al 33’ arriva il momento dell’esordio con la maglia del Cittadella Modena per Gregorio Defrel. L’attaccante ci prova al 40’, con una conclusione mancina dal limite dell’area che non trova la porta. Al 43’ il Cittadella rimane in dieci uomini per l’espulsione di Cericola. Terminati i 90 minuti sul risultato di 1-1, la sfida si decide ai calci di rigore.

Cittadella Modena 1 (16’ pt Bertuzzi) Progresso 1 (39’ pt Karapici)

Risultato finale: 8 – 7 dopo calci di rigore. Sequenza rigori: Finessi (parato), Fort (goal), Saggia (goal), Camara (goal), Casadei (goal), Dodaro (goal), Barbaro (goal), Teresi (parato), Ben Driss (goal), Defrel (goal), Matta (goal), Piermaria (goal), Minelli (goal), Bonetti (goal), Cestaro (parato), Carretti (parato), Balesini (parato), Mantini (goal).

Cittadella Modena: Mantini, Bertuzzi (33’st Defrel), Dodaro, Rizq (14’st Teresi), Cericola, Sabotic (C) (43’st Carretti), Sansò (14’st Mandelli), Fort, Bonetti, Mezzadri Majani (26’st Camara), Piermaria. A disposizione: Celenza, Ugolotti, Teresi, Mandelli, Camara, Stopelli, Arnesano, Carretti, Defrel. All. Mattia Gori

Progresso: Romagnoli, Dandini, Stellacci (36’st Barbaro), Brighi, Cestaro, Balesini, Casadei, Saggia, Berti (36’ Minelli), Karapici (22’st Ben Driss), Okoje (9’st Matta). A disposizione: Mascolo, Rapido, Soldà, Corzani, Minelli, Barbaro, Ben Driss, Finessi, Matta. All. Francesco Cattani

Ammonizioni: Mezzadri, Dodaro, Cericola, Saggia Espulsi: Cericola

Arbitro: Thomas Manzini della Sezione di Verona