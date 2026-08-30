Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Coppa Serie D, il Cittadela supera il Progresso ai rigori

Coppa Serie D, il Cittadela supera il Progresso ai rigori

Al 43’ il Cittadella rimane in dieci uomini per l’espulsione di Cericola. Terminati i 90 minuti sul risultato di 1-1, la sfida si decide ai calci di rigore

2 minuti di lettura

Si affrontano a San Damaso Cittadella Modena e Progresso, nella sfida valida per la Coppa Italia di Serie D. Parte forte la formazione di casa, che prova a mettere in difficoltà la retroguardia del Progresso con un pressing alto. Al 12’ è però la formazione ospite ad arrivare sul fondo, mettendo in mezzo un pallone rasoterra che non trova alcun compagno. Al 16’ il Cittadella Modena passa in vantaggio: Rizq serve un bellissimo pallone filtrante per Bertuzzi, che si presenta davanti alla porta e trafigge il portiere con una conclusione potente. La gara prosegue senza particolari occasioni e al 25’ il Cittadella mantiene il vantaggio. Al 36’, però, il Progresso trova il pareggio: Mantini respinge un tiro dal limite dell’area, ma l’attaccante ospite è il più rapido ad avventarsi sulla respinta e a depositare il pallone in rete. Il primo tempo si chiude così sul risultato di 1-1. Nella ripresa entrambe le formazioni ripartono senza effettuare cambi. Dopo appena due minuti, il Cittadella ha una grande occasione per tornare avanti: Cericola recupera palla e serve Bertuzzi, che si presenta a tu per tu con il portiere, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Spazio ADV dedicata a novisad
Poco dopo, altra occasione per i padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con un colpo di testa che termina di poco sopra la traversa. Al 33’ arriva il momento dell’esordio con la maglia del Cittadella Modena per Gregorio Defrel. L’attaccante ci prova al 40’, con una conclusione mancina dal limite dell’area che non trova la porta. Al 43’ il Cittadella rimane in dieci uomini per l’espulsione di Cericola. Terminati i 90 minuti sul risultato di 1-1, la sfida si decide ai calci di rigore.

Il tabellino

Cittadella Modena 1 (16’ pt Bertuzzi) Progresso 1 (39’ pt Karapici)

Risultato finale: 8 – 7 dopo calci di rigore. Sequenza rigori: Finessi (parato), Fort (goal), Saggia (goal), Camara (goal), Casadei (goal), Dodaro (goal), Barbaro (goal), Teresi (parato), Ben Driss (goal), Defrel (goal), Matta (goal), Piermaria (goal), Minelli (goal), Bonetti (goal), Cestaro (parato), Carretti (parato), Balesini (parato), Mantini (goal).

Cittadella Modena: Mantini, Bertuzzi (33’st Defrel), Dodaro, Rizq (14’st Teresi), Cericola, Sabotic (C) (43’st Carretti), Sansò (14’st Mandelli), Fort, Bonetti, Mezzadri Majani (26’st Camara), Piermaria. A disposizione: Celenza, Ugolotti, Teresi, Mandelli, Camara, Stopelli, Arnesano, Carretti, Defrel. All. Mattia Gori

Progresso: Romagnoli, Dandini, Stellacci (36’st Barbaro), Brighi, Cestaro, Balesini, Casadei, Saggia, Berti (36’ Minelli), Karapici (22’st Ben Driss), Okoje (9’st Matta). A disposizione: Mascolo, Rapido, Soldà, Corzani, Minelli, Barbaro, Ben Driss, Finessi, Matta. All. Francesco Cattani

Ammonizioni: Mezzadri, Dodaro, Cericola, Saggia Espulsi: Cericola

Arbitro: Thomas Manzini della Sezione di Verona

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serie D: Cittadella, ufficiale il colpo Defrel

Serie D: Cittadella, ufficiale il colpo Defrel

Serie D, il Cittadella pareggia col la Spal

Serie D, il Cittadella pareggia col la Spal

Serie D, amichevole: Cittadella fermata dal Sassuolo Primavera

Serie D, amichevole: Cittadella fermata dal Sassuolo Primavera

Modena, clamoroso: Defrel sta per firmare con la Cittadella in serie D

Modena, clamoroso: Defrel sta per firmare con la Cittadella in serie D

A Fanano il Cittadella Vis Modena si fa rispettare: l'amichevole col Livorno di Lucarelli finisce 2 a 1

A Fanano il Cittadella Vis Modena si fa rispettare: l'amichevole col Livorno di Lucarelli finisce 2 a 1

Serie D, Cittadella Vis Modena: domani si parte

Serie D, Cittadella Vis Modena: domani si parte

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti MotoGP: Raul Fernandez vince a Silverstone, Martin e Bezzecchi sul podio

MotoGP: Raul Fernandez vince a Silverstone, Martin e Bezzecchi sul podio

Gran Premio Olanda: Norris domina davanti ad Antonelli e Russell. Hamilton quarto

Gran Premio Olanda: Norris domina davanti ad Antonelli e Russell. Hamilton quarto

Infortunio per Sersanti, sospesa l'amichevole con il Vis Pesaro

Infortunio per Sersanti, sospesa l'amichevole con il Vis Pesaro

Coppa Italia: Modena sconfitto nonostante Ambrosino, Galloppa soddisfatto

Coppa Italia: Modena sconfitto nonostante Ambrosino, Galloppa soddisfatto

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti MotoGp, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e Bezzecchi

MotoGp, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e Bezzecchi

Sassuolo: col Torino la prima vittoria

Sassuolo: col Torino la prima vittoria

Il Modena domina la partita: Cremonese piegata 3-0

Il Modena domina la partita: Cremonese piegata 3-0

Il Modena cerca il bis contro la Cremonese

Il Modena cerca il bis contro la Cremonese