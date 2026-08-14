Serie D, amichevole: Cittadella fermata dal Sassuolo Primavera

Seconda amichevole per la Cittadella Modena, impegnata sul campo della formazione Primavera del Sassuolo. Una giornata soleggiata e caratterizzata dal caldo, che si è fatto sentire durante l’incontro. La prima occasione arriva al 5’ del primo tempo ed è per la Cittadella Modena: Mandelli, servito da Bertuzzi all’interno dell’area, prova la conclusione dal limite, senza trovare la porta. Al 10’ è il Sassuolo a rendersi pericoloso con una triangolazione al limite dell’area che permette a Cornescu di calciare, con il pallone che termina di poco a lato. Al 13’ altra buona opportunità per la Cittadella Modena, che entra in area dopo una combinazione tra Mandelli e Mezzadri. Quest’ultimo arriva alla conclusione, ma il tiro viene respinto dalla difesa neroverde. Al 15’ calcio di punizione dal limite per la formazione ospite: Dodaro si incarica della battuta e lascia partire una conclusione insidiosa, ben calciata. Nel finale di primo tempo è il Sassuolo a beneficiare di un calcio di punizione dal limite dell’area, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Si va così all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la partita prosegue su ritmi equilibrati, senza particolari occasioni da rete. Al 14’ il Sassuolo arriva alla conclusione, ma Celenza è attento e respinge con sicurezza.

Tabellino

Al 21’ si fa vedere nuovamente la Cittadella Modena: Gozzo supera in dribbling due avversari e serve Teresi, che dal limite dell’area calcia trovando la pronta risposta del portiere neroverde. Al 40’ la formazione di casa va vicina al vantaggio colpendo la traversa con una conclusione mancina da dentro l’area piccola. Al 44’ è invece la Cittadella Modena a recuperare palla nei pressi del limite dell’area e a tentare la conclusione, con il pallone che termina di poco a lato. Dopo un secondo tempo combattuto ed equilibrato, arriva il triplice fischio: Sassuolo Primavera e Cittadella Modena chiudono il secondo test match sullo 0-0.

PRIMAVERA SASSUOLO-CITTADELLA MODENA 0-0

Sassuolo Primavera: Lungu, Campani, Ndiaye, Coman, Merzi, Mirri, Liberali, Mussini (C), Nti, Cornescu, Daldum. A disposizione: Venuti, De Dominicis, Gianelli, Baffoh, Broggi, Seck, Acatullo, Barry, Weiss, Sandro, Zanetti, David Mario, Tumminelli, Coulibaly, Chiricallo. All. Cristian Serpini

Cittadella Modena: Mantini, Mandelli, Boccaccini, Bertuzzi, Dodaro, Cericola, Sabotic (C), Capozzi, Fort, Mezzadri Majani, Piermaria. A disposizione: Celenza, Masini, Ugolotti, Teresi, Gozzo, Camara, Stopelli, Sansò, Arnesano, Pirruccio, Vicini, Carretti, Bonetti, Caiazzo. All. Mattia Gori

Matteo Pierotti