Serie D, amichevole: Cittadella fermata dal Sassuolo Primavera

Seconda amichevole per la Cittadella Modena, impegnata sul campo della formazione Primavera del Sassuolo. Una giornata soleggiata e caratterizzata dal caldo, che si è fatto sentire durante l’incontro. La prima occasione arriva al 5’ del primo tempo ed è per la Cittadella Modena: Mandelli, servito da Bertuzzi all’interno dell’area, prova la conclusione dal limite, senza trovare la porta. Al 10’ è il Sassuolo a rendersi pericoloso con una triangolazione al limite dell’area che permette a Cornescu di calciare, con il pallone che termina di poco a lato. Al 13’ altra buona opportunità per la Cittadella Modena, che entra in area dopo una combinazione tra Mandelli e Mezzadri. Quest’ultimo arriva alla conclusione, ma il tiro viene respinto dalla difesa neroverde. Al 15’ calcio di punizione dal limite per la formazione ospite: Dodaro si incarica della battuta e lascia partire una conclusione insidiosa, ben calciata. Nel finale di primo tempo è il Sassuolo a beneficiare di un calcio di punizione dal limite dell’area, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Si va così all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la partita prosegue su ritmi equilibrati, senza particolari occasioni da rete. Al 14’ il Sassuolo arriva alla conclusione, ma Celenza è attento e respinge con sicurezza.
Tabellino
PRIMAVERA SASSUOLO-CITTADELLA MODENA 0-0
Sassuolo Primavera: Lungu, Campani, Ndiaye, Coman, Merzi, Mirri, Liberali, Mussini (C), Nti, Cornescu, Daldum. A disposizione: Venuti, De Dominicis, Gianelli, Baffoh, Broggi, Seck, Acatullo, Barry, Weiss, Sandro, Zanetti, David Mario, Tumminelli, Coulibaly, Chiricallo. All. Cristian Serpini
Cittadella Modena: Mantini, Mandelli, Boccaccini, Bertuzzi, Dodaro, Cericola, Sabotic (C), Capozzi, Fort, Mezzadri Majani, Piermaria. A disposizione: Celenza, Masini, Ugolotti, Teresi, Gozzo, Camara, Stopelli, Sansò, Arnesano, Pirruccio, Vicini, Carretti, Bonetti, Caiazzo. All. Mattia Gori
Matteo Pierotti