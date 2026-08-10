Memorial Previdi: tutto pronto per il via il 2 settembre

È tutto pronto per la XV edizione del Memorial Nardino Previdi, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calcio giovanile, capace da quindici edizioni di unire talento, passione e valori sportivi nel ricordo di una figura fondamentale per il movimento calcistico italiano.

Le otto squadre protagoniste della manifestazione, suddivise in due gironi da quattro formazioni, sono pronte a contendersi il titolo in un torneo che rappresenta un importante momento di confronto e crescita per giovani calciatori, società sportive e territori coinvolti.Nel Girone A scenderanno in campo Bologna F.C., Sassuolo Calcio, A.C. Reggiana e Kleinburg Nobleton (U17), mentre il Girone B sarà composto da A.S. Roma, Hellas Verona, Modena Calcio e A.C. Carpi.

La competizione prenderà il via mercoledì 2 settembre 2026 con due sfide inaugurali: Sassuolo-Bologna, gara di apertura del torneo, e Hellas Verona-Modena. Le partite si svolgeranno sul nuovissimo terreno di gioco dello Stadio “G. Ferrarini” di Castellarano, che farà da prestigiosa cornice al primo atto della manifestazione.

Giovedì 3 settembre spazio al primo turno della fase eliminatoria. Presso l’impianto sportivo “Manfredini” di Saliceta San Giuliano (Modena) si disputeranno Modena-Carpi e Roma-Hellas Verona, mentre allo Stadio “G. Zanti” di San Michele (Sassuolo) saranno protagoniste Sassuolo-Kleinburg Nobleton e Reggiana-Bologna.Venerdì 4 settembre si giocherà la seconda giornata del torneo, con due incontri in programma sul terreno di gioco dello Stadio “R.Gottardi” di Casalgrande: Roma-Carpi e Kleinburg Nobleton-Reggiana.

Sabato 5 settembre sarà la giornata decisiva per conoscere le semifinaliste. In mattinata si disputeranno le ultime gare della fase a gironi: Carpi-Hellas Verona allo Stadio “G. Ferrari” di Fiorano Modenese; Sassuolo-Reggiana allo Stadio “R. Gottardi” di Casalgrande; Modena-Roma allo Stadio “Manfredini” di Saliceta San Giuliano (Modena); Bologna-Kleinburg Nobleton allo Stadio “G. Zanti” di San Michele (Sassuolo).

Nel pomeriggio riflettori puntati sulle semifinali, che vedranno le migliori quattro formazioni del torneo affrontarsi negli impianti di Castellarano e Casalgrande per conquistare l’accesso alla finalissima.La squadra vincitrice della XV edizione del Memorial Nardino Previdi verrà decretata domenica mattina allo Stadio “G. Zanti” di San Michele (Sassuolo). A seguire si terrà la cerimonia di premiazione, momento conclusivo di una manifestazione che continua a custodire e trasmettere i valori più autentici dello sport: passione, rispetto, talento e crescita.Il Memorial Nardino Previdi si conferma così un appuntamento di grande prestigio nel panorama calcistico giovanile, capace di celebrare la memoria di Nardino Previdi e, allo stesso tempo, guardare al futuro attraverso le nuove generazioni di calciatori.