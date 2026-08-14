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Terza categoria, il Cimone vuole scalare la vetta

Terza categoria, il Cimone vuole scalare la vetta

La squadra del presidente Meneganti parte col nuovo mister Marcelli Gianelli

1 minuto di lettura

Punta ai playoff il Cimone del nuovo mister Marcelli Gianelli.

Lo staff

Presidente Alessandro Meneganti, vicepresidente Davide Cerfogli, segretario e addetto stampa Simone Minghinelli, dg Luca Rocchi, dt Alessandro Scarabelli, ds Nicola Contri, allenatore Marcello Gianelli (n), viceallenatore Fabio Nizzi, collaboratori tecnici Giorgio Casoni, Davide Contri e Daniele Verucchi, team manager Cristiano Palladini, dirigente accompagnatore Giordano Rocchi.

La rosa

Portieri: Chiriac Andrei ('97), Minghelli Matteo ('07, Lama 80), Rocchi Giacomo ('85).

Difensori: Burgoni Emanuele ('03), Frullani Federico ('06), Guerri Filippo ('06, Lama 80), Martinelli Matteo ('05), Nizzi Andrea ('93, Lama 80), Nizzi Fabio ('92, inattivo), Piacentini Luca ('03), Ponsi Federico ('93), Rocchi Fabio ('05).

Centrocampisti: Bonacorsi Alessandro ('04), Clementini Tommaso ('04), Ferroni Tiziano ('92, Lama 80), Ori Michele ('93), Pasquesi Gabriele ('96, Lama 80), Rocchi Mattia ('04), Romano Samuele ('06), Tagliani Ivan ('75).

Attaccanti: Baldoni Marco ('89, Cerredolese), Crovetti Domenico ('93), Nizzi Samuele ('07, Lama 80), Ori Simone ('06, Lama 80), Rocchi Simone ('02), Santi Alessandro ('01).

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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