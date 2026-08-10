Prima categoria, per il Nonantola del Ds Chezzi obiettivo di una classifica tranquilla

Il Nonantola si prepara da affrontare la sesta stagione di fila in Prima categoria con tante novità, dopo la salvezza in carrozza dell'ultima stagione: Vincenzo «Hugo» Conte in panchina al posto di Rosi e il nuovo ds Marcello Chezzi – che eredita il ruolo da De Luca – che resterà anche al timone dell'Under 16 regionale. Tante novità in rosa, fra i pali (Pinelli e Guerri), in difesa (colpo Malavasi) e in mediana, col ritorno di Sighinolfi e l'innesto di Saguatti.

Portieri: Francesco Pinelli ('93, Valsa), Giacomo Guerrieri ('05, Montombraro), Trenti Giovanni ('09).

Difensori: Tommaso Fiorini ('04), Giacomo Trenti ('02), Lorenzo Malavasi ('96, Fiorano), Martino Maselli ('08), Fabio Zoboli ('06), Mohamed Toure ('05, Madonnina), Simone Cassone ('01), Raul Conti ('06).

Centrocampisti: Nathaniel Cudjo Miezan ('02), Lorenzo Simoni ('01), Matteo De Santis ('07), Luca Pedrazzi ('03), Simone Mollicone ('06), Andrea Sighinolfi ('02, Montombraro), Medici Marzio ('09), Matteo Saguatti ('93, San Damaso), Mattia Leoni ('07, Sanmichelese).

Attaccanti: Ciro Angelino ('06, Castelfranco), Giacomo Bevini ('07, Formigine), Benjamin Okweza ('03), Marco Borsari ('05), Ed-Darraj Bilel ('06, Terre di Castelli), Fabio Baraldi ('07).

Matteo Pierotti