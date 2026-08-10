Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prima categoria, per il Nonantola del Ds Chezzi obiettivo di una classifica tranquilla

Prima categoria, per il Nonantola del Ds Chezzi obiettivo di una classifica tranquilla

Tante novità in rosa, fra i pali (Pinelli e Guerri), in difesa (colpo Malavasi) e in mediana, col ritorno di Sighinolfi e l'innesto di Saguatti

1 minuto di lettura

Il Nonantola si prepara da affrontare la sesta stagione di fila in Prima categoria con tante novità, dopo la salvezza in carrozza dell'ultima stagione: Vincenzo «Hugo» Conte in panchina al posto di Rosi e il nuovo ds Marcello Chezzi – che eredita il ruolo da De Luca – che resterà anche al timone dell'Under 16 regionale. Tante novità in rosa, fra i pali (Pinelli e Guerri), in difesa (colpo Malavasi) e in mediana, col ritorno di Sighinolfi e l'innesto di Saguatti.

Portieri: Francesco Pinelli ('93, Valsa), Giacomo Guerrieri ('05, Montombraro), Trenti Giovanni ('09).

Difensori: Tommaso Fiorini ('04), Giacomo Trenti ('02), Lorenzo Malavasi ('96, Fiorano), Martino Maselli ('08), Fabio Zoboli ('06), Mohamed Toure ('05, Madonnina), Simone Cassone ('01), Raul Conti ('06).

Centrocampisti: Nathaniel Cudjo Miezan ('02), Lorenzo Simoni ('01), Matteo De Santis ('07), Luca Pedrazzi ('03), Simone Mollicone ('06), Andrea Sighinolfi ('02, Montombraro), Medici Marzio ('09), Matteo Saguatti ('93, San Damaso), Mattia Leoni ('07, Sanmichelese).

Attaccanti: Ciro Angelino ('06, Castelfranco), Giacomo Bevini ('07, Formigine), Benjamin Okweza ('03), Marco Borsari ('05), Ed-Darraj Bilel ('06, Terre di Castelli), Fabio Baraldi ('07).

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena e Nonantola si fermano per ricordare Monica Esposito

Modena e Nonantola si fermano per ricordare Monica Esposito

Nonantola, catturato un Tegu Argentino Rosso: sequestrato dai carabinieri

Nonantola, catturato un Tegu Argentino Rosso: sequestrato dai carabinieri

'Alluvione Nonantola, Aipo condannata: chi inviò il rinnovo messa in mora può ancora chiedere risarcimento'

'Alluvione Nonantola, Aipo condannata: chi inviò il rinnovo messa in mora può ancora chiedere risarcimento'

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Alluvione Nonantola 2020: famiglia sarà risarcita da Aipo per 120.000 euro

Alluvione Nonantola 2020: famiglia sarà risarcita da Aipo per 120.000 euro

Promozione, sorpresa: il Formigine dà la panchina a Barbi

Promozione, sorpresa: il Formigine dà la panchina a Barbi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

Formula 1, Norris vince in Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Male le due Ferrari

Formula 1, Norris vince in Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Male le due Ferrari

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Memorial Previdi: tutto pronto per il via il 2 settembre

Memorial Previdi: tutto pronto per il via il 2 settembre

MotoGP: Raul Fernandez vince a Silverstone, Martin e Bezzecchi sul podio

MotoGP: Raul Fernandez vince a Silverstone, Martin e Bezzecchi sul podio

Terza: la Fonda Pavullese per il riscatto

Terza: la Fonda Pavullese per il riscatto

Infortunio per Sersanti, sospesa l'amichevole con il Vis Pesaro

Infortunio per Sersanti, sospesa l'amichevole con il Vis Pesaro