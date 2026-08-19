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Serie D, il Cittadella pareggia col la Spal

Serie D, il Cittadella pareggia col la Spal

Nella terza amichevole stagionale, la Cittadella pareggia sul campo della Spal, ora Ars et Labor

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Nella terza amichevole stagionale, la Cittadella pareggia sul campo della Spal, ora Ars et Labor.

La gara si accende fin dai primi minuti. Al 7′ Cericola approfitta di un'incertezza di Dall’Ara per sfondare a sinistra, ma la difesa di casa si salva con Ricci. La replica della Spal arriva al 19′: Monza verticalizza per De Grazia che si accentra dal limite, spedendo però alto. Pochi minuti dopo è di nuovo la Cittadella Modena a minacciare la porta estense con un'incornata a lato di Cericola su cross di Dodaro. La frazione prosegue su toni agonistici elevati ma senza troppi scossoni, fatta eccezione per una botta da fuori di Dodaro e un destro centrale di Cericola parato agevolmente da Viscovo al 44′. Si va così al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la partita sale di colpi. Al 48′ Caparros ci prova al volo da fuori, ma la palla impatta sfortunatamente sul compagno Aliù. Al 55′ la Spal va ad un passo dal vantaggio: punizione di Valenti, sponda aerea di Dall’Ara e girata a colpo sicuro di Alonzi su cui Celenza compie un vero miracolo. I biancazzurri spingono e al 77′ sfiorano ancora la rete con Foresta, la cui conclusione a botta sicura viene disinnescata da un attento Celenza.

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Nel momento migliore della Spal, al 79′ arriva la beffa: Arnesano lancia in profondità Camarà, che sguscia alle spalle della difesa, salta Viscovo in uscita e deposita in rete. Gli estensi non ci stanno e all'87′ trovano il meritato pari: Foresta riconquista palla da angolo e scodella al centro dove Alonzi, ben appostato sul secondo palo, firma il tap-in dell'1-1 con cui si chiude la sfida.

Il tabellino

SPAL - CITTADELLA MODENA 1-1

SPAL (4-3-3): Viscovo; Cervoni (48′ Caparros), Dall’Ara, Zucchini, Mazzali (48′ Montanaro); Monza (52′ Foresta), L. Mazza (85′ Ramirez), Ricci (46′ Molossi); De Grazia (52′ Ruffo), Valenti (85′ Fiorini), Aliù (52′ Alonzi). A disp.: Fratti, Tobia, Zennaro, Bellotti, Sivieri, Buttini. All.: Parlato.

CITTADELLA MODENA (3-4-2-1): Celenza; Bonetti (80′ Vicini), Boccacini (63′ Fort), Sabotic (63′ Carretti); Mezzadri (46′ Stopelli), Dodaro (70′ Pirruccio), Sansò (46′ Mandelli), Ugolotti (61′ Piermaria); Gozzo (46′ Teresi), Bertuzzi (60′ Camarà); Cericola (70′ Arnesano). A disp.: Mantini. All.: Gori.

ARBITRO: Visani di Ravenna (Assistenti: Sacconi e Merloni)

RETI: 79′ Camarà (C), 87′ Alonzi (S)

NOTE: Giornata molto calda e umida, terreno di gioco in buone condizioni. Angoli 2-4. Spettatori 250 circa.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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