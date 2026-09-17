L’ordine nello sport dalla tattica allo scouting: domani sera alla Chiesa di San Carlo a Modena

Panathlon Club Modena presente anche all’edizione 2026 del Festival Filosofia, quest’anno dedicato al tema “Caos”, con un incontro a ingresso libero organizzato appunto dal Panathlon modenese e intitolato “Schemi, metodi, sistemi. L’ordine nello sport dalla tattica allo scouting”, in programma domani, venerdì 18 settembre, alle 20.30 nella Chiesa di San Carlo a Modena. A conversare sulle strutture organizzative che caratterizzano sempre di più i processi decisionali dello sport saranno Andrea Catellani, direttore generale del Modena Calcio, Angelo Gigante, presidente e amministratore delegato di Predict Life Care, società italiana che opera nel settore healthcare e Andrea Sartoretti, direttore sportivo di Modena Volley. A condurre l’incontro il giornalista Alessandro Iori.

Preparazione atletica, analisi dei dati, studio degli avversari e costruzione tattica sono aspetti sempre meno lasciati al talento individuale. Il lavoro a monte della prestazione, a partire dalla selezione dei giovani talenti, sta vivendo un cambiamento epocale, dipendendo sempre più da forme sofisticate di pianificazione e interpretazione, anche se “il dato non decide”. Un incontro che rappresenta, nel confronto tra discipline, un’opportunità per conoscere i meccanismi che regolano la preparazione delle squadre e le nuove competenze richieste per leggere, analizzare e costruire lo sport contemporaneo. 'Siamo molto fieri di rinnovare questa collaborazione con il Festival Filosofia – commenta Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena – un’occasione straordinaria di formazione e divulgazione su temi complessi, ma di grande attualità, con relatori d’eccezione che saranno capaci di parlare con un linguaggio accessibile a tutti, dagli addetti ai lavori ai semplici appassionati'.