Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L’ordine nello sport dalla tattica allo scouting: domani sera alla Chiesa di San Carlo a Modena

L’ordine nello sport dalla tattica allo scouting: domani sera alla Chiesa di San Carlo a Modena

Maria Carafoli: 'Un’occasione straordinaria di formazione e divulgazione su temi complessi, ma di grande attualità'

1 minuto di lettura

Panathlon Club Modena presente anche all’edizione 2026 del Festival Filosofia, quest’anno dedicato al tema “Caos”, con un incontro a ingresso libero organizzato appunto dal Panathlon modenese e intitolato “Schemi, metodi, sistemi. L’ordine nello sport dalla tattica allo scouting”, in programma domani, venerdì 18 settembre, alle 20.30 nella Chiesa di San Carlo a Modena. A conversare sulle strutture organizzative che caratterizzano sempre di più i processi decisionali dello sport saranno Andrea Catellani, direttore generale del Modena Calcio, Angelo Gigante, presidente e amministratore delegato di Predict Life Care, società italiana che opera nel settore healthcare e Andrea Sartoretti, direttore sportivo di Modena Volley. A condurre l’incontro il giornalista Alessandro Iori.

Preparazione atletica, analisi dei dati, studio degli avversari e costruzione tattica sono aspetti sempre meno lasciati al talento individuale. Il lavoro a monte della prestazione, a partire dalla selezione dei giovani talenti, sta vivendo un cambiamento epocale, dipendendo sempre più da forme sofisticate di pianificazione e interpretazione, anche se “il dato non decide”. Un incontro che rappresenta, nel confronto tra discipline, un’opportunità per conoscere i meccanismi che regolano la preparazione delle squadre e le nuove competenze richieste per leggere, analizzare e costruire lo sport contemporaneo. 'Siamo molto fieri di rinnovare questa collaborazione con il Festival Filosofia – commenta Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena – un’occasione straordinaria di formazione e divulgazione su temi complessi, ma di grande attualità, con relatori d’eccezione che saranno capaci di parlare con un linguaggio accessibile a tutti, dagli addetti ai lavori ai semplici appassionati'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, in arrivo tre nuovi autovelox fissi: multe a raffica e incassi record

Modena, in arrivo tre nuovi autovelox fissi: multe a raffica e incassi record

Via Vittorio Veneto a Modena: rifiuti in strada, degrado senza fine

Via Vittorio Veneto a Modena: rifiuti in strada, degrado senza fine

Corri con AIL Modena, il 24 settembre torna la camminata solidale

Corri con AIL Modena, il 24 settembre torna la camminata solidale

Festa di compleanno per il Gruppo Acquisto Solidale ACLI Modena

Festa di compleanno per il Gruppo Acquisto Solidale ACLI Modena

Attentato di Modena, quando Tajani in Consiglio parlò solo dei problemi mentali di El Koudri: il video di allora

Attentato di Modena, quando Tajani in Consiglio parlò solo dei problemi mentali di El Koudri: il video di allora

Il professor Berrino ospite di Asp Ghirlandina Modena per parlare di cibo che cura

Il professor Berrino ospite di Asp Ghirlandina Modena per parlare di cibo che cura

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Gp Monza, pole imprevedibile dell’Alpine di Gasly davanti a Russell. Leclerc quarto, poi Hamilton

Gp Monza, pole imprevedibile dell’Alpine di Gasly davanti a Russell. Leclerc quarto, poi Hamilton

Kimi Antonelli vince anche al Madring: Leclerc illude e delude, Hamilton fuori

Kimi Antonelli vince anche al Madring: Leclerc illude e delude, Hamilton fuori

Gran Premio Olanda: Norris domina davanti ad Antonelli e Russell. Hamilton quarto

Gran Premio Olanda: Norris domina davanti ad Antonelli e Russell. Hamilton quarto

MotoGp, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e Bezzecchi

MotoGp, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e Bezzecchi

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Pentathlon Modena, agli Europei in Portogallo è bronzo per Alessio Ferrarini

Pentathlon Modena, agli Europei in Portogallo è bronzo per Alessio Ferrarini

Incredibile Sassuolo: Juve battuta 3-2 al Mapei

Incredibile Sassuolo: Juve battuta 3-2 al Mapei

MotoGp, Marc Marquez vince a Misano davanti al fratello Alex. Fuori Bezzecchi e Bagnaia

MotoGp, Marc Marquez vince a Misano davanti al fratello Alex. Fuori Bezzecchi e Bagnaia

La sera di Sassuolo-Juventus: Aquilani sogna il colpaccio

La sera di Sassuolo-Juventus: Aquilani sogna il colpaccio