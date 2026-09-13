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La sera di Sassuolo-Juventus: Aquilani sogna il colpaccio

La sera di Sassuolo-Juventus: Aquilani sogna il colpaccio
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Al Mapei stadium alle ore 20,45. Il preparatita del mister Neroverde. VIDEO

1 minuto di lettura

La quarta giornata di Serie A si chiude stasera, domenica 13 settembre 2026 alle ore 20:45, con l'attesissimo posticipo del Mapei Stadium tra il Sassuolo di Alberto Aquilani e la Juventus guidata da Luciano Spalletti. Una sfida dalle mille sfaccettature che mette di fronte due squadre a caccia di continuità e risposte importanti per il proprio cammino in campionato.
I bianconeri arrivano in terra emiliana con l'obiettivo di ritrovare la vittoria dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Milan. Spalletti deve però fare i conti con una pesante emergenza infortuni e, in particolare, con l'assenza a centrocampo di Manuel Locatelli. Una defezione pesante che costringerà il tecnico a ridisegnare la mediana, probabilmente inserendo Teun Koopmeiners al fianco di Douglas Luiz, mentre davanti crescono le quotazioni di Nico Gonzalez alle spalle dell'unica punta Kolo Muani.
Dall'altra parte, il Sassuolo si presenta all'appuntamento con il morale alto e una fisionomia già ben definita. I neroverdi, reduci dal rocambolesco pareggio per 2-2 sul campo del Bologna firmato da Doig e dal gioiello Adžić, hanno conquistato 4 punti in tre partite e mostrato una grandissima facilità di manovra offensiva, andando a segno in tutte le prime cinque gare ufficiali della stagione tra campionato e coppe.

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