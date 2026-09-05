I canarini debuttano al Braglia: a Modena arrivano i lupi irpini dell’Avellino

Sull’onda dell’euforia delle belle vittorie all’esordio, conseguite per di più entrambe in due trasferte consecutive, e smaltita l’ubriacatura del fantastico ed entusiasmante bagno di folla in occasione della presentazione della squadra, avvenuta in settimana, i gialli si rituffano nel campionato per un nuovo esordio: i canarini debuttano al Braglia, rinnovato nella illuminazione, contro i lupi irpini dell’Avellino, in una gara molto sentita e accompagnata dal grande entusiasmo generatosi in tutto l'ambiente nel corso di queste due settimane di campionato; in settimana i gialli hanno anche salutato Mendes e Beyuku, e accolto in rosa Folino, chiudendo, almeno per il momento, un calcio mercato molto interessante.I gialli sono chiamati a dare continuità al buon esordio e magari a proseguire nel percorso di crescita intravisto nelle ultime due gare, in particolare a Cremona. La squadra sta assimilando i concetti di gioco del mister, e prosegue la ricerca e il consolidamento della sua identità di squadra: sul punto, i gialli però hanno ancora ampi margini di crescita, fisica, tecnica, e tattica, che potranno essere sviluppati nel corso del campionato, e magari già dalla gara contro l’Avellino; i canarini dovranno essere bravi a sostenere una partita di corsa e ritmo, per evitare di caderenelle trappole difensive degli ospiti; come già a Cremona, se il Modena gioca con ritmo e continuità diventa difficile da fermare.I biancoverdi hanno giocato al Braglia in campionato in 12 occasioni, tutte in serie B. Nei precedenti ci sono 7 vittorie del Modena, 3 pareggi e 2 vittorie dei biancoverdi, l'ultima delle quali il 8.11.2014; l'ultimo incrocio al Braglia risale invece al 31 agosto del 2025, seconda di campionato, finì in pareggio per 1 a 1; curiosamente, anche lo scorso anno la gara con l’Avellino, giunta alla seconda di campionato, segnò il debutto dei gialli al Braglia. Il Modena non batte gli irpini in casa dal 17.5.2014, 1 a 0 per il Modena allora di Novellino con rete di Bianchi.Per la gara odierna, Galloppa sconta le solite assenze degli infortunati Laidani, Manquant, e Sersanti, ai quali si aggiunge Stenio Zanetti che non figura tra i convocati per un acciacco accusato nell’ultimo allenamento; per il resto la rosa è a disposizione, compreso il neoacquisto Folino. Per la formazione, probabile che si vada verso la conferma degli undici che hanno vinto a Cremona, un 4-3-2-1 che in fase di possesso si trasforma in 4-3-3, apparso al momento l’undici più affidabile: davanti aChichizola, linea composta da Tonoli, Nador, Nieling e Zampano; Santoro, Brugman, e Bianco, mentre davanti Ambrosino riferimento centrale con Caso e Olzer a sostegno.Arbitra la partita Marco Di Loreto di Terni, promosso quest’anno dalla C alla CAN A e B, con il quale entrambe le squadre non hanno precedenti.Calcio di inizio domenica pomeriggio alle ore 15.00 in un Braglia che va verso il pienone; attese oltre diecimila persone. Il Modena sarà accolto da una speciale coreografia annunciata in settimana dalla Montagnani; attesi anche circa 1.800 tifosi ospiti.